"Es la burla de todo México": Magaly Chávez reaparece en 'VLA' y se le va con todo a Alfredo Adame

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa modelo mexicana Magaly Chávez hizo fuertes declaraciones en contra de su exnovio, el actor y conductor Alfredo Adame, quien en días pasados la tildó de ser una mujer trans. En una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría: Fin de Semana, la guapísima influencer respondió a las fuertes acusaciones que hizo el ganador de Soy famoso ¡sácame de aquí! y le dio con todo.

Como se recordará, a inicios de este 2022 la exconcursante del reality Enamorándonos dio la sorpresa de que estaba saliendo en plan romántico con el protagonista de Retrato de Familia y Yo no creo en los hombros y poco después formalizaron su relación. Incluso el histrión mexicano de 64 años manifestó su emoción por volver a llegar al altar con esta joven mujer e incluso no descartó que se convirtiera nuevamente en padre.

Pese a que tuvieron una bonita relación, desde su rompimiento Magaly y Adame no han parado de hacer fuertes declaraciones uno contra él otro. En esta ocasión la empresaria de 36 años tuvo que salir a defenderse de las duras declaraciones que hizo su exnovio respecto a que no sería mujer. Esto declaró el exconductor de Hoy: "Un día pidió toallas femeninas y no las usó y nunca me habló de su ginecólogo, de esas cosas".

Magaly Chávez niega ser trans, como afirmó Adame

Chávez declaró que el polémico histrión nunca se enteró de este tipo de intimidades porque ella no quiso contárselas y dice que todo se trata de un invento: "Tomo las cosas de quien viene, eso viene de personas que no me importan, si viene de ese señor, todo es falso... a mí no me bajó en muchos meses (luego de Soy famoso, sácame de aquí), de lo que no comías bien, se me descontroló un chorro, pero eso no lo sabía el señor".

Asimismo, la guapa modelo dio entender que el famoso empezó a sacar este tipo de chismes porque estaría ardido porque jamás tuvieron un encuentro cercano como él hubiera querido: "Creo que el señor dice esto porque nunca le di nada, eso se ver ardilla, no tiene nada de qué hablar y ahora lo está inventando, ya hay que seguirle la corriente, el señor va seguir hablando, la boca no se le conecta con el cerebro", dijo.

Yo no le hago caso, trabajando todo pasa", añadió.

La influencer también confesó ante las cámaras del matutino de TV Azteca que lamenta mucho que Adame haya perdido total credibilidad y que pasó de ser el galán más cotizado de Televisa ha volverse el payaso de todo un país en la actualidad: "No conecta el cerebro con lo que sale de la boca, el señor de ser actor y conductor ahora es la burla de todo México", comentó y dijo que le da risa todo lo que diga su exnovio.

