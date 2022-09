Golpe a Juan Osorio: Niurka confiesa por fin si Bobby Larios es el verdadero padre de su hijo Emilio

Ciudad de México.- La famosa actriz cubana Niurka Marcos de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de los medios de comunicación debido a que recientemente por fin rompió el silencio y confesó por fin si su exnovio Bobby Larios es el verdadero padre de su hijo Emilio Osorio. Como se sabe, el joven galán de novelas nació fruto de la relación que hubo entre la vedette y Juan Osorio pero existe la versión de que ella fue infiel.

Desde hace años ha existido la versión de que Bobby traicionó la confianza del exitoso productor de novelas para meterse con su exesposa y que además sería el verdadero padre de su hijo menor. Este escándalo provocó que la carrera del actor mexicano se truncara y es que él mismo ha declarado que los ejecutivos de Televisa le cerraron las puertas luego de que surgiera el rumor de que fue amante de Niurka:

Me dieron hasta con la cubeta, me corrieron de una empresa en la que trabajaba y en la que iba creciendo... me quitaron todo de mi vida... Todos me vetaron por él, claro que me vetaron", dijo.