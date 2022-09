Polémica en Televisa: Dulce rechaza regresar a 'El Retador' y se lanza contra los jueces

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dulce fue una de las concursantes de El Retador que, a través de la música, entró a la competencia para defender su talento. Sin embargo, el pasado domingo 4 de septiembre, la cantante tuvo que decir adiós al concurso de Televisa y Univision, y aunque durante la emisión de este 11 de septiembre pudo haber regresar al show, optó por rechazar la oportunidad y dejársela a otro eliminado.

Y es que, después de asegurar tajantemente que hay supuestos favoritismos en el panel de jueces, Dulce pidió la palabra sobre el escenario y antes de que fueran revelados los nombres de los concursantes que tendrán una segunda oportunidad, ella prefirió renunciar a su lugar y lanzar un contundente mensaje a los jueces: "El respeto no se pide ni se exige, se gana, es todo lo que tengo que decir. Gracias a todos".

Como se recordará, luego de que el juez Fonseca propusiera un empate entre dos de los tres aspirantes que participaron en el primer duelo de canto y Alicia Villarreal hiciera saber las fallas de los cantantes, Dulce mostró su enojo y se quejó del desempeño del jurado. Fonseca y el también juez Lupillo Rivera le contestaron a la intérprete, pero el pleito se extendió por varios minutos.

Todo comenzó porque el pasado fin de semana, Dulce pasó por un momento desconcertante, ya que, según argumentó, Lupillo tuvo preferencia por la concursante Karina Reyes. Asimismo, el cantante Mimoso también insinuó el presunto favoritismo del hermano de Jenni Rivera y dijo: "Si es cuestión de calificar belleza o tener pompa o lo que sea, me hubieran dicho para venir de otra manera".

Más adelante, Dulce volvió a quejarse del jurado, especialmente de Lupillo Rivera: "Ya me da mucha flojera, no escucho comentarios personalizados ni de gustos. (...) Lo hice bien, pero eso no te importa y menos a ti ¿cuándo te ha importado que alguien cante bien?".

Ante estas duras declaraciones, el intérprete de música regional mexicana se mostró sorprendido y lamentó que una "artista de tu talla" tenga ese tipo de actitud: "Es una vergüenza que artistas como tú no quieran darle oportunidad a gente nueva", exclamó el cantante.

