Subió 25 kilos: Tras desenmascarar a Televisa, actriz de TV Azteca se confiesa y deja en shock

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien hace unos años acabó vetada de Televisa por desenmascarar a los ejecutivos del canal, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace algunas horas hizo una fuerte confesión que dejó en shock. Se trata de la polémica Alejandra Ávalos, quien actualmente forma parte de las filas de TV Azteca participando en la segunda temporada del reality MasterChef Celebrity México.

La también cantante cuenta con casi 40 años de trayectoria artística y se dio a conocer por participar en melodramas como Morir dos veces, La antorcha encendida, Soñadoras, Siempre te amaré y Apuesta por un amor, sin embargo, ya tiene años sin actuar en la empresa de San Ángel por un supuesto veto. Resulta que Alejandra en una ocasión confirmó la existencia del 'prosticatálogo' de actrices confirmando así que los dueños de la empresa usaban a sus artistas para atraer clientes.

Sin embargo, tiempo después se retractó y declaró que la "malinterpretaron", pues aclaró que esto supuestamente sucedía "sin el consentimiento" de Televisa. Pese a esta situación, la última telenovela que grabó la intérprete fue Que te perdone Dios hace 7 años. Aunque ha acudido de invitada al programa Hoy y les ha dado entrevistas exclusivas, los últimos proyectos de la mexicana en su mayoría han sido con la empresa del Ajusco.

Este fin de semana Ávalos dio una entrevista exclusiva a la revista TVNotas en donde confesó que en el pasado estuvo a punto de morir y destapó la razón por la que subió 25 kilos en un corto lapso de tiempo. La afamada cantante reconoció que ha usado tratamientos de cortisona en varias etapas de su vida y dijo que aunque esta sustancia provocó su subida de peso, también le salvo la vida pues de otra forma no estaría aquí.

Alejandra, quien ha sufrido tres divorcios, comentó que la primera vez que usó cortisona fue porque no podía cantar pero desde hace unos años este tratamiento la ha ayudado a superar varios problemas: "Dejó de funcionar mi sistema renal, subí 25 kilos en una semana, retuve líquidos y me inflamaba". La intérprete contó a detalle todas las veces que la cortisona le salvó la vida y sorprendió a todos sus admiradores y fans.

Tuve accidentes, iba al hospital y me inyectaban cortisona; los últimos cinco años tuve cinco veces neumonía, una vez influenza y Covid-19; diversas causas afectaron mis pulmones y mi corazón, operaciones de emergencia, como cuando me explotó la matriz por un mioma que creció demasiado; si no me hubieran inyectado cortisona, no estaría viva" dijo.