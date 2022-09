Tras 30 años de trayectoria en Televisa, corren a querido actor de 'Vecinos': "No te quiero ver"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor del medio día de este domingo, 11 de septiembre, el querido actor y comediante de Televisa sacudió a sus miles de seguidores en Twitter, después de revelar que ¡lo habían corrido! Incluso compartió el mensaje que le habían enviado, el cual estaba lleno de hostilidad hacía su persona, motivo por el que varios de sus seguidores se le fueron a la yugular a la mujer que escribió aquellas líneas.

Como muchos sabrán, 'Lalo' España comenzó su carrera artística desde el año 1992, cuando apareció en La Puntada, a partir de entonces se abrió camino en distintos proyectos de San Ángel, ya fuera en la comedia como en XHDRBZ, Hospital el Paisa, Gran Carnal: Los Fenómenos, Diseñador ambos sexos, Derbez en cuando y Vecinos, pero también apareció en melodramas como Carita de Ángel, El hotel de los secretos, Para volver a amar y más recientemente, en La madrastra.

Fotografía de Eduardo España

Aunque muchos no lo saben, en más de una ocasión, el histrión ha abierto el debate, en sus redes sociales, sobre la calidad de la administración de el expresidente, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, de hecho, el pasado jueves, 1 de septiembre, el comediante emitió su postura sobre su inconformidad por la manera en la que AMLO había estado manejando al país durante los últimos años, motivo por el que varias personas de Twitter se le fueron a la yugular, incluso hubo quienes lo acusaron de haber contagiado de VIH a su antigua pareja, Ranferi Aguilar, hecho que habría herido profundamente al actor.

Sin embargo, parece ser que la gota que derramó el vaso llegó recién el medio día de este domingo, 11 de septiembre, cuando una mujer identificada como Teresa, corrió a 'Lalo' España de Twitter, así como lo lees. Resulta ser que la señora le ordenó al intérprete de 'Germán Martínez' que abandonara a la red social del pájaro azul, ya que, no toleraba sus comentarios: "No te quiero ver en el tweet, podrías mantenerte al marquen de lo que suceda en el mundo, o solamente en México? Cualquier comentario tuyo me molesta".

Derivado de esto, 'Lalo' le respondió a Teresa con un toque de ironía, afirmando que con gusto abandonaría la aplicación, cuando ella se convierta en accionista mayoritaria: "Con gusto cuando seas la accionista mayoritaria de esta red social donde existe la libertad de expresión, me informas y ya negociamos si me retiro bajo tu petición. O pide firmas o haz una encuesta, eso está de moda.".

Tuit de Eduardo España

Aunque parecía que el tema había concluido, parece ser que, en esta ocasión, Eduardo estaba realmente molesto, por lo que incluso le asignó un sobrenombre a la mujer, quien según su fotografía pertenece a la tercera edad: "Por amor de Dios nadie opine algo que no coincida con la manera de pensar de esta usuaria porque los va a correr de twitter. Al parecer está muuuy parada en la empresa. Pero avísenle que se escribe margen, no marquen. Yo te bautizo con el nombre de Teresa dueña de Twitter". Por otro lado, sus seguidores fueron directamente a la publicación de la mujer para burlarse de su comentario.

Eduardo España le responde a Teresa

Fuentes: Tribuna