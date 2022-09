Tras luchar contra las adicciones, querida cantante hace preocupantes declaraciones de sus hijos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, una gran cantidad de personas sueña con el dinero y la fama, lo cierto es que diversas personalidades han demostrado que esta vida puede llegar a ser un tanto peligrosa y deprimente, tal fue el caso de la estrella pop de principios del siglo, Britney Spears, quien gozó de tener una privilegiada posición en la industria de la música estadounidense, pero después de diversas presiones por parte de esta misma parte del mundo artístico terminó por sumirse en un mundo de drogadicción y depresión.

Como muestra de ello, algunos podrán recordar la fatídica noche del 16 de febrero del 2007 cuando la cantante tuvo un severo colapso que culminó con ella rapando su cabello, hecho que presuntamente habría sido distribuido por los guardias de seguridad de la princesa del pop, ya que, según algunas declaraciones de la dueña del establecimiento donde la famosa hizo su infame cambio de 'look', lejos de ayudarla, los guardaespaldas de la famosa se encargaron de abrir las cortinas y llamar a los medios para que captaran el histórico momento.

Britney Spears y sus hijos

A partir de entonces, la intérprete de 'Circus' tuvo un largo descenso por lo que su padre, Jamie Spears terminó pro quedarse con su custodia legal. Parece ser que, en el medio de todo este caos, la celebridad estadounidense perdió también a sus hijos, Sean Preston y Jayden James, quienes pasaban el 50 por ciento de su tiempo con sus dos padres pero terminaron por pasar solo 30 por ciento con la estrella pop, quien en días pasados arremetió contra su hijo menor por una entrevista que dio a un medio australiano en la que mencionó que, aún, puede recuperar su relación con Britney, aunque tomaría tiempo.

Todo ocurrió durante la noche del pasado sábado, 10 de septiembre, cuando la estrella grabó una serie de videos que compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la serie de clips, la exestrella Disney mencionó que no tiene "ningún propósito" para vivir, desde que sus hijos dejaron de frecuentarla. Spears declaró que, literalmente, sus niños eran su alegría y ahora ya no la tiene.También especificó que, en un principio, sus pequeños pasaban gran parte de su tiempo con ella, aunque todo cambió tiempo después.

Literalmente, ya no tengo ningún propósito. Eran mi alegría. Ellos eran mi todo. Espero verlos. Para eso vivo. Y luego, de repente, desaparecieron. Solía tener a mis hijos mucho más tiempo (...) Quiero decir, la gente no recuerda esa parte porque siempre se enfocaban en lo negativo, pero desde que tenían entre 6 y 9 años, los tuve el 70 por ciento del tiempo. No entiendo cómo es tan fácil para ellos, solo cortarme así. No lo entiendo