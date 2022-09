Tras obtener su tutela legal, Britney Spears sufriría tremendo accidente; el carro quedó deshecho

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La obra y vida de la mítica cantante, Britney Spears no es un secreto para muchos, sobre todo para aquellos que la conocieron desde que era una 'chica Disney' y que, paulatinamente, se convirtió en una de las estrellas más cotizadas de la industria del espectáculo y es que, no muchos podrán negar que, allá donde se presentaba la denominada princesa del pop se reunían miles de personas a entonar sus pegajosas canciones.

Sin embargo, todo concluyó cuando la cantante cayó bajo la constante presión de los medios y terminó por tener un colapso nervioso en una estética, momento en el que la intérprete de 'Circus' tomó una rasuradora y terminó por cortarse su larga melena rubia. De acuerdo con declaraciones posteriores, la estrella habría sido vendida por su equipo se seguridad, mismos que se habrían encargado de llamar a la prensa justo en el momento de la caída de Britney, aquella noche de febrero del 2007.

Derivado de esto, la estrella terminó cediendo toda su libertad a su padre, Jamie Spears, para que éste se encargara de su carrera profesional, así como de administrar su gran fortuna, pero luego de casi 14 años la famosa cambió radicalmente de opinión y luchó ante los juzgados de Los Ángeles para obtener nuevamente el control de su vida, hecho que fue conocido en redes sociales con el hashtag #FreeBritney.

A 1 año de estos acontecimientos, la famosa logró sacudir a sus más de 42 millones seguidores en Instagram después de que apareció al costado de un automóvil completamente destrozado, el cual presuntamente pertenecía a la cantante de 'Womanizer', 'Toxic' y 'Sometimes', quien precisamente utilizó como referencia el titulo de la canción 'Oops I Did It Again' para explicar lo ocurrido: "Yo solo choque mi auto. Oops... realmente lo hice esta vez", declaró la intérprete.

Aunque se desconoce si el vehículo pertenecía realmente a Britney Spears, es más que probable que se tratase de un video de humor y simplemente, la famosa haya posado al costado de un auto de un vertedero, lo que podría explicar el pésimo estado en el que se encuentra el automóvil. Por otro lado, sus millones de seguidores reaccionaron con risas tras ver la manera en al que la famosa reveló que, presuntamente, había destruido su auto.

