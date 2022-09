Adiós Chapoy: Tras salir del clóset y unirse a Televisa, famoso conductor renuncia a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso y muy querido conductor de televisión, quien lleva 26 años en el programa de Pati Chapoy Ventaneando, habría renunciado para formar parte de otra emisión luego de haber salido del clóset en Televisa. Se trata de Pedro Sola, quien a través de Twitter fue exhibido por un productor, quien ventiló que ya habían hecho un acuerdo para que Pedrito participara en nada más y nada menos que Exatlón México.

Como se recordará, Sola lleva desde el comienzo del programa de espectáculos junto a Pati. Aunque es economista de profesión, siempre fue un fanático de las telenovelas por lo que desde 1996 está en las filas de TV Azteca. No obstante, en 2021 el conductor dejó a todos en shock al sincerarse sobre su orientación sexual (que nunca había sido un secreto) pero no había discutido públicamente antes. El llamado 'Tío Pedrito' lo hizo en el programa Confesiones de Aurora Valle en Televisa.

Aunque se supo que tuvo el permiso de Pati para dar declaraciones a la competencia, esta marcaba la primera vez en décadas que Sola aparecía en las pantallas de la televisora de San Ángel, pues hasta el programa Hoy replicó su historia de cómo salió del clóset y cómo ha sido su romance con su actual pareja, un hombre que es muchos años menor. Y en esta ocasión, Pedrito no se iría a la competencia, sino que habría renunciado a Ventaneando para formar parte del reality Exatlón México.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Sola publicó un video junto al productor del Ajusco David Limón, quien aseguró que lo invitó a participar, comentando que aunque no vaya de participante, lo haría como conductor con Antonio Rosique ahora que se estrena la nueva temporada: "Mi amigo el gran productor @davidlimong me invitó a @ExatlonMx ¿me animo? O mínimo a conducir con @Antonio_Rosique ¿a ver si me invita? Lunes 26 de septiembre @aztecauno".

En el video, el productor le dice al presentador en la que parece una sala de juntas: "Está cerrado ya, Pedrito, Vámonos", a lo que Sola respondió con un: "¿A Exatlón? Se imaginan yo correteando encuerado, en la isla, descalzo...", "podemos omitir lo encuerado", le dijo Limón y el conductor agregó entre risas: "pero si el chiste es salir encuerado en Exatlón. Yo te aseguro que tuvieran más éxito si vieran mi carne flácida brincoteando así", a lo que Limón replicó con un "no lo sé, lo platicamos... ¿te parece?".

Cabe mencionar que todo al parecer fue en tono de broma, ya que es poco probable que Pedro abandone Ventaneando, sobre todo en este momento de cambios en la televisora tras la salida de Sandra Smester. Por otro lado, aunque Pati Chapoy ha declarado anteriormente que por ahora no piensa retirarse, ha pensado en Pedro para ocupar su lugar: "He pensado más en Pedro Sola, que en alguna mujer, te soy sincera. Porque Pedro Sola tiene la característica que es el hombre que más aman en este país y en muchos otros países", manifestó en entrevista con Mara Patricia Castañeda el año pasado.

