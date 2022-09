Adiós Televisa: Sin exclusividad y desfigurada por cirugías, actriz deja 'Hoy' y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace poco habría perdido su contrato de exclusividad en Televisa luego de 36 años al aire, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este lunes 12 de septiembre se unió al matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Maribel Guardia, quien habló con reporteros de TV Azteca acerca de la polémica que hay alrededor de su colega Sergio Mayer.

La modelo costarricense llegó a México luego de participar en certámenes de belleza y consiguió llamar la atención de los ejecutivos de San Ángel, quienes de inmediato le dieron una beca para estudiar actuación. Luego de prepararse, en 1986 por fin pudo hacer su debut con el melodrama Seducción y posteriormente se unió a otras producciones como Serafín, Tú y yo, Al diablo con los guapos, Una familia con suerte, Corona de lágrimas y Te doy la vida.

La exesposa de Joan Sebastian, quien ha sido muy criticada por su supuesto abuso de cirugías, también protagonizó la serie ¡Qué madre, tan padre! y ha podido probar suerte como conductora. Del 2006 al 2010 fue presentadora estelar del programa ¡Muévete!, además de que también pudo conducir el programa Hoy en varias ocasiones, dejando claro que es una de las invitadas favoritas de la productora Andrea Rodríguez.

Sin embargo, este lunes 12 de septiembre Guardia dio un duro golpe al matutino de Las Estrellas pues dio una entrevista exclusiva a reporteros del programa VLA. Desde su camerino en la obra de teatro Lagunilla, mi barrio, la intérprete de 64 años opinó acerca del conflicto que rodea a Sergio Mayer y le mostró su apoyo incondicional luego de que Natália Subtil expusiera que el hijo del actor tiene meses sin pagar la pensión alimenticia.

La costarricense mandó un contundente mensaje a Sergio Mayer Mori y a la modelo brasileña para recordarles que ellos se eligieron como pareja y su pequeña Mila no tiene porqué pagar las consecuencias: "Los niños merecen ser amados por las familias que les tocó y antes de pensar en eso, debieron haber pensado en qué se metían... nadie que tiene un bebé tiene el derecho de separarlo de su padre o de su madre", dijo.

Maribel comentó que ella se pone en los zapatos de Sergio Mayer y asegura que no podría soportar que la alejaran de su nieto: "Nunca he estado de acuerdo en que alguien le quite un hijo a una madre o un padre o un nieto a la abuela". Posteriormente la actriz resaltó que ella siempre inculcó a su hijo José Julián que fuera un padre responsable y también dijo que está muy feliz porque él y su esposa Imelda sigan estando juntos pese a todas las crisis que han atravesado.

Fuente: Tribuna