Adiós Televisa: Tras vender comida y retiro de las novelas, galán deja 'Hoy' y debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán mexicano, quien lleva un par de años retirado de las novelas de Televisa, dio un duro golpe al rating del programa Hoy pues aunque hace solo unas semanas trabajaba en esta emisión, la mañana de ayer domingo reapareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría: Fin de semana. Se trata del regiomontano Víctor Manuel Reséndez Ruiz, quien es mejor conocido como Latin Lover.

Antes de convertirse en una estrella de la pantalla de San Ángel, el originario de Monterrey tuvo que ganarse la vida haciendo trabajos de limpieza, fue vendedor de hamburguesas e instructor de un gimnasio. Además de que a los 19 tuvo que dejar su ciudad natal en Nuevo, León, para irse a buscar nuevas oportunidades en Texas, Estados Unidos, donde llegó a trabajar siendo stripper de centros nocturnos.

Fuente: Internet

Al regresar a México se convirtió en luchador profesional de la AAA y debutó en Televisa en el reality Bailando por un sueño hace más de 20 años. Posteriormente tuvo la gran oportunidad de llegar a las telenovelas y realizó apariciones en entrañables proyectos como Velo de novia, Por ella soy Eva, Qué bonito amor, La Tempestad, Mi marido tiene familia y su último melodrama fue Médicos, línea de vida en 2019.

Durante los últimos años Latin Lover se ha mantenido activo en la televisora de Emilio Azcárraga Jean siendo parte del reality Las Estrellas Bailan en Hoy donde ha participado a lo largo de sus primeras tres temporadas siendo juez. El exbailarín exótico forma parte del panel de críticos y comparte con la querida conductora Andrea Legarreta, la maestra Ema Pulido y de vez en cuando con el juez de oro, Albertano.

Jurado de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Sin embargo, este fin de semana el regiomontano de 54 años de edad traicionó al programa Hoy y dio una entrevista exclusiva al matutino VLA: Fin de Semana. El histrión habló con reporteros del Ajusco sobre su participación en la obra de teatro Amor de Tres y no tuvo pena en admitir que debido a que actualmente es muy cotizado, ya subió un aumento a sus honorarios o de lo contrario dejará la puesta en escena.

Latin Lover en 'VLA'

"Le dije al productor 'yo pretendo ganar un poquito más y lo que te voy a pedir no te va hacer más pobre a ti ni a mí más rico' y quisiera que me pagaras esto y le dije piénsalo y le dije si no aceptas, tienes dos semanas para buscar a alguien más", explicó. ¿El regiomontano dejará el elenco de Amor de Tres? No, según lo que declaró Latin Lover su jefe sí accedió al aumento de sueldo que le solicitó y por ello seguirá siendo parte del proyecto.

Me dijo 'n0 mi Latin, es justo lo que estás pidiendo", relató Lover.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegriatva