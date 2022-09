Con lágrimas en los ojos, querida actriz se reencuentra con su exnovio y hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Recientemente, se vivió el conmovedor reencuentro de una pareja de famosos, a través de un popular programa de televisión. En dicha transmisión los exnovios hicieron grandes revelaciones sobre los actuales sentimientos de uno por el otro, incluso hubo lágrimas por parte de una afamada actriz, quien confirmó que aún sentía emociones hacía su antiguo amor, ¿quieres enterarte de los detalles? Entonces sigue leyendo.

Se trata de la afamada estrella de Los Ángeles de Charlie y Por siempre, Cenicienta: Drew Barrymore, quien en el año 2007 inició una relación con su coprotagonista Going The Distance, Justin Long, y aunque su relación lo tenía todo para triunfar, terminaron por seguir caminos separados para el año 2010; sin embargo, el esperado reencuentro de los dos se pudo ver en el show de televisión de la actriz, cuando su expareja fue como invitado.

Drew Barrymore y Justin Long

De acuerdo con algunos informes, la reunión de los exnovios en Drew Barrymore Show fue sumamente conmovedora, ya que, la actriz de E. T. no pudo evitar contener las lágrimas y, durante la charla, reveló que "siempre" amaría a su exnovio, así como también hizo especial énfasis en la importancia que éste tuvo en su vida, aunque es más que probable que la protagonista de Santa Clarita Diet no mantenga sentimientos románticos hacía él, sino que se refiera a un profundo cariño.

Siempre te amaré mucho. Eras tan importante para mí... Siento que hemos pasado por mucho. Cuando solíamos hablar en FaceTime, siempre decía: 'Sabes, realmente he crecido, Justin.' Siempre quise demostrarte que era una persona diferente a cuando salíamos", declaró la famosa en vivo

Pero Drew no fue la única que expresó su amor, ya que, Justin Long también hizo importantes revelaciones: "Me encanta que mantuviéramos nuestro amor porque sé que por mi parte nunca se irá. Te amo. Me alegro de que todavía podamos tener eso. Quiero decir que siempre te amaré". Barrymore continuó la charla y le explicó a su público que, aunque su relación llegó a un punto en el que iban y venían, siempre disfrutó de estar a lado del actor.

Drew Barrymore y Justin Long

Actualmente, ambos recorren caminos separados, por su parte, el histrión de 39 años tiene una relación con Kate Bosworth, desde el año 2021, mientras que Drew se casó dos años después de concluir su relación con Long, pero terminó por separarse de su ahora exesposo, Will Kopelman, en el 2016; sin embargo, de dicha unión, la famosa procreó a dos hijas, Olive y Frankie, por lo que la posibilidad de cualquier reconciliación entre los famosos es casi nula.

Fuentes: Tribuna