Desfigurada y divorciada: Tras ser dada por muerta y cirugías, exactriz de Televisa se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Tras haber luchado contra las adicciones por años, las cuales le dejaron el rostro desfigurado pese a que se sometió a varias cirugías después, una famosa exactriz de Televisa llega al foro de Venga la Alegría de TV Azteca. Se trata de Carmen Campuzano, quien este domingo fue la eliminada del reality show MasterChef Celebrity México y provocó revuelo en redes, ya que además la gran ausente en la emisión fue la exacadémica Nadia.

Como se recordará, en los 90's la modelo caminaba por las mejores pasarelas con los diseñadores más importantes. Campuzano presumía de una carrera en ascenso en el modelaje, sin embargo, todo se vino abajo debido a que cayó en las garras de las drogas. Sus vicios se salieron de control aún más después de la muerte de su madre y su divorcio del padre de sus hijas Mario Carballido, con quien actualmente tiene una relación cordial.

En sus momentos más oscuros, la actriz y modelo sufrió varias crisis por sobredosis e incluso era captada en estado inconveniente por las calles, quedando al borde de la muerte en varias ocasiones (incluso fue dada por muerta en redes varias veces). Tras internarse en clínicas de rehabilitación, e incluso un hospital psiquiátrico según se dijo entonces, pudo alcanzar la sobriedad y lleva más de 10 años sin consumir, además de que le dio un giro a su vida y se convirtió en conferencista y tanatóloga a sus 51 años.

Una de las secuelas más graves que le dejaron las adicciones fue en su rostro, el cual terminó desfigurado ya que además padeció Leptospirosis, bacteria que según argumentó "le empezó a modificar el rostro" y la dejó irreconocible. Desde entonces la también actriz, quien ha participado en unitarios de Televisa como Como dice el dicho, ha tenido que someterse a varias cirugías para arreglar sus facciones, en especial su nariz, motivo por el cual sufrió bullying por mucho tiempo.

Y aunque había formado parte de las filas de Televisa durante varios años, Campuzano lleva un tiempo que aparece en las pantallas de TV Azteca. Este 2022, firmó contrato para participar en el reality de cocina MasterChef México en su edición de celebridades, sin embargo, este domingo fue la eliminada y por ese motivo acudió al matutino Venga la Alegría, donde habló de su experiencia y agradeció por el apoyo al público. William Valdés le preguntó directamente quién cree que se debió haber ido y respondió:

"La de la pajita... Macky (González), la paja no se come pero ya me había echado el ojo el chef Pablo para cortarme las alitas de MasterChef y bueno, fue todo una gran experiencia", sostuvo Carmen, además de asegurar que aunque tenía dolor en una de sus manos por un dedo que tiene implantado, reiteró que no tiene ningún pretexto. Y agregó quién quisiera que ganara la temporada: "Lorena Herrera o Alejandra Ávalos", comentó, finalizando dando las gracias por la invitación.

