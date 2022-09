Divorciado y sin un peso: Tras años retirado de Televisa, galán llega a 'VLA' y lo sacan del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien tiene 4 años sin trabajar para Televisa y hace poco se declaró en quiebra, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana este lunes 12 de septiembre reapareció en el programa Venga la Alegría por una fuerte razón. Se trata de Alfredo Adame, quien fue sacado del clóset por su exnovia Magaly Chávez al confirmar su amorío con una chica trans.

El actor mexicano fue al galán más cotizado de la televisora de San Ángel hace algunos años y participó en melodramas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia, sin embargo, tiene desde 2018 sin hacer ninguna producción para el Canal de Las Estrellas y su último proyecto Por amar sin ley. Desde esa fecha el famoso se ha mantenido vigente gracias a sus escándalos.

El exconductor del programa Hoy, quien habría acabado vetado por tachar de infiel a Andrea Legarreta, recientemente se declaró en quiebra y es que aseguró que sus ahorros se habían agotado luego de pasar tantos años inactivo. Adame declaró que luego de que acabó 'congelado' de la televisora que lo vio nacer como artista, también acabó sin un peso y explicó que tenía problemas para conseguir dinero para sus necesidades básicas como comer.

Sin embargo, este 2021 el histrión de 64 años fue rescatado por la televisora del Ajusco para participar en la primera temporada del reality Soy famoso ¡sácame de aquí!, del cual salió victorioso y logró coronarse como el primer 'Rey de la Jungla'. Desafortunadamente, ahora la polémica volvió a rodear a Alfredo y es que aseguran que habría engañado a su exesposa Mary Paz Banquells con una chica trans.

Alfredo Adame habría tenido amorío con trans

La semana pasada Alissa Milán sacó a la luz que ella y Adame tuvieron una relación íntima hace 7 años y compartió todos los detalles en exclusiva para la revista TVNotas. Aunque el retirado actor ya salió a desmentir estas declaraciones, fue su exnovia Magaly Chávez quien confirmó que ella ya tenía conocimiento de este tórrido amorío pues ya se lo habían advertido cuando eran novios.

Ante las cámaras y micrófonos de VLA, la influencers de 36 años recordó que mientras estaban en Soy famoso ¡sácame de aquí!, otros participantes le avisaron que Alfredo solía buscar a trans: "A mí me habían platicado eso, no de ella, ni sé de quién, solamente me lo platicaron y cada quien sus cosas, yo ya no ando con el señor", dijo tajante. Cabe resaltar que en días pasados fue el actor quien atacó a Magaly y dijo de que tenía dudas de que ella fue mujer por genética.

