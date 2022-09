Dolientes de Isabel II le hacen tremendo desplante a Meghan Markle frente a cientos de cámaras

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- El pasado sábado, 10 de septiembre, Meghan Markle tuvo que enfrentarse a los cientos de dolientes de la reina Isabel II, después de que la monarca de Reino Unido perdiera la vida el pasado jueves, 8 de septiembre, en su palacio de Balmoral, Escocia. De acuerdo con algunos informes, algunas mujeres aprovecharon el momento para hacerle tremendo desplante a la actriz de Suits.

Como algunos sabrán, la celebridad de Los Ángeles mantuvo relaciones tensas con la corona británica después de haber salido de la familia real junto con su esposo, el príncipe Harry; sin embargo, parece ser que dichas discrepancias dañaron también su relación con una parte del pueblo ingles, quienes no dudaron en hacerle saber a Markle que no era bienvenida en dicha nación, posición que, probablemente, tomaron luego de las explosivas declaraciones que dijo en sus entrevistas con Oprah Winfrey, así como las últimas revelaciones que hizo para The Cut, unos días antes del fallecimiento de la soberana.

Fotografía de Meghan Markle

Todo ocurrió cuando la duquesa de Sussex se acercó a estrechar las manos de los dolientes de la reina Elizabeth, a fuera del Castillo de Windsor, hace tres días, sí bien, durante gran parte de su recorrido se le vio tranquila e incluso llegó a ser abrazada por una adolescente, de 14 años, para brindarle un poco de apoyo moral, lo cierto es que no todos los presentes se comportaron tan amablemente con la nuera de la Princesa Diana.

De acuerdo con descripciones de Page Six, dos mujeres se negaron a darle la mano a Meghan cuando ésta se acercó, mientras que una tercera retiró su mano cuando Markle estaba por acercarse, ésta última hizo un ademan con sus lentes de sol e incluso sostuvo su teléfono para evitar tocar a la duquesa, a pesar de esto, la actriz no se desesperó y continuó su camino, mientras seguía prestándole atención a las demás personas.

Mujer evita saludar a Meghan Markle

Cabe señalar que, desde su llegada al palacio de Buckingham, en el año 2018, la celebridad ha sabido dividir las opiniones de las personas, ya que, hay quienes le expresan su completo apoyo e incluso la comparan con una segunda versión de Lady Di, mientras que otros no dudan en mostrar su repudio hacía la famosa e incluso se alegraron de que las tres mujeres hayan rechazado tocarla.

Fuentes: Tribuna