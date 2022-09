Enferma y sin trabajo: En su pleno cumpleaños, hija de Silvia Pinal da devastadora noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La hija de la primera actriz Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, estremeció a todos con sus declaraciones tanto en Televisa como en TV Azteca. La villana de melodramas, quien estuvo por décadas en San Ángel pero el año pasado volvió a TV Azteca, se pronunció sobre el homenaje que le hicieron a su madre en Bellas Artes y, destrozada, respondió a las críticas que le hicieron, además de dar información exclusiva en pleno cumpleaños 92 de la diva mexicana.

'La Pasquel' quien ha destacado en melodramas como Amarte es mi pecado, Yo amo a Juan Querendón, Antes muerta que Lichita, Qué pobres tan ricos y Doña Flor y sus dos maridos, se mostró algo molesta al hablar de los malos comentarios que recibieron por el homenaje que le hicieron a su madre hace unas semanas. Como se recordará, Silvia Pinal perdió su contrato de exclusividad en Televisa en 2020 luego de décadas de trabajo y este año que intentó volver en una obra de teatro, lucía enferma y en silla de ruedas.

Silvia Pinal lucía enferma y en silla de ruedas hace unos meses

Aunque el público entero se preocupó por su bienestar, pues no lucía un buen semblante, logró recuperarse y en las últimas entrevistas que le han hecho se ha visto bastante recuperada. Y ahora, la diva del cine de oro en México celebra este 12 de septiembre su cumpleaños número 92, por lo que su familia se prepara para festejarla de la mejor manera. En este sentido, Sylvia Pasquel reveló en exclusiva para el matutino Venga la Alegría y para el programa Hoy algunos detalles de lo que preparan.

En su encuentro con la prensa, dijo cómo la celebrarán: "Una comida sencilla, mi mamá quiso que fuera comida mexicana, entonces le vamos a hacer comida mexicana". Sobre el regalo que piensa darle a su famosa madre, Pasquel comentó: "Yo prefiero regalarle así de llevármela a comer, o le regalo un juego, o sea, mi mamá tiene tantas cosas, que ¿ya qué más le puedes regalar?, mejor cariño, amor, besos, apapachos".

Por otra parte, la famosa villana de telenovelas aprovechó para responder a las críticas que recibió por el homenaje que le organizó a la matriarca de la Dinastía Pinal en Bellas Artes. Molesta pero a la vez conmovida por cumplirle su promesa, dijo: "Al que le guste, le gustó, a mí lo único que me importa es que todos estábamos contentos. Yo le prometí a mi mamá que le iba a hacer un homenaje en Bellas Artes y se lo cumplí".

Y agregó: "Ningún chile les embona, pero con lo que había, con lo que se pudo, con lo que se pudo disponer se hizo el homenaje. No todos los homenajes tienen que llevar pantallas, acróbatas, o sea, fue un homenaje sobrio, elegante, no tenía por qué ser ostentoso, porque al final del día aquí la fiesta era para Silvia Pinal", expresó. De la misma manera, en el matutino Venga la Alegría, Sylvia aprovechó para acabar con los rumores de posibles diferencias con su media hermana Alejandra Guzmán.

"Lo que pasa es que siempre me quieren enemistar a mí con Alejandra, no sé por qué, no sé por qué no me enemistan con Rocío, con Mary Paz, o con mi hermano, a lo mejor porque Alejandra tiene un carácter muy fuerte, yo también soy una persona que hablo las cosas claras y de frente. A lo mejor por eso siempre nos quieren contrapuntear, pero mi hermana y yo nos llevamos bien, somos hermanas, como dices, tenemos diferencias, pero por eso no deja de haber ni cariño ni respeto", dijo agitada sobre el tema.

Sobre los rumores de que su hija Stephanie Salas esté saliendo con el actor Humberto Zurita, respondió: "Vayan y pregúntenle a ella, ¿a poco creen que me ando metiendo para ver con quién anda? y si anda con él pues qué bueno, está muy guapetón mi Humberto, es un chulo". Finalmente, Pasquel prefirió no pronunciarse con relación a los problemas legales que tiene su sobrina Frida Sofía, hija de Alejandra, en Estados Unidos, mismos que la podrían llevar a prisión.

Mira, cuando alguien rompe la relación con una familia, y esa persona es la que rompe la relación, ella es la que tiene que volver a estrechar los vínculos", finalizó.

