Exhibió catálogo de Televisa: Tras 10 años retirada y sin exclusividad, actriz llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de Televisa, quien lleva 10 años retirada de las telenovelas, reaparece en redes del programa Hoy de luto, pues se pronunció tras la muerte de su exsuegra. Se trata de Lucero, quien habló acerca del fallecimiento de la madre del padre de sus hijos, Mijares, doña Pilar Morán. La artista, quien hace unos años fue involucrada en tremendo escándalo por el catálogo de Televisa, conmovió por las palabras que dio frente a la prensa.

Como se recordará, la llamada 'Novia de América' debutó en la televisora de San Ángel en los años 80 cuando protagonizó Chispita. Posteriormente participó en melodramas inolvidables como Chispita, Alborada, Lazos de amor, Mañana es para siempre, Soy tu dueña y Por ella soy Eva, esta última en el 2012. Desde entonces, no ha vuelto a la ficción, ya que está más enfocada en la música. Hace poco emprendió una gira con su exmarido, Mijares, de quien se divorció en 2011 tras más de una década juntos.

Lucero y Mijares

Hace unos años, Lucero fue involucrada en un fuerte escándalo pues se filtró una fotografía de su supuesta ficha con datos personales, que aseguraban formaba parte del controversial 'catálogo' de actrices de Televisa, también llamado 'prosticatálogo', en el cual presuntamente se ofrecían actrices a inversionistas y a cambio ellas recibían protagónicos y más trabajo. La existencia de este nunca se ha confirmado, por eso Lucero declaró en entrevista pata TV Azteca que ella nunca formó parte de nada así.

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", manifestó.

Luego de un supuesto veto de Televisa tras perder su contrato de exclusividad, Lucero regresó el año pasado a la empresa para ser jueza en El Retador, para el cual no volvió este año. No obstante, aparece en redes del programa Hoy pues retomaron las declaraciones que hizo para el matutino de Univisión Despierta América, en donde lamentó la muerte de su exsuegra ocurrida hace unos días a los 90 años y aclaró si es cierto que no se llevaban bien en sus 14 años de relación con el cantante.

Instagram @despiertamerica

Y es que el pasado 8 de septiembre, a través de su cuenta de Instagram, Manuel Mijares confirmó la noticia y envió un emotivo mensaje agradeciendo todas las muestras de cariño que recibió tras confirmarse la muerte de su madre, por lo que ahora la intérprete de Tácticas de guerra habló del tema: "Sí, con esa pena, pero el punto es que como el consuelo que uno tiene en estos momentos de pensar que ella ya está descansando y que está en un lugar bonito, tranquila", compartió.

Posteriormente, la cantante y actriz le deseó a la familia de su exesposo mucha fuerza y ánimo para que puedan pasar este doloroso momento y afirmó que en cuanto se enteró de lo sucedido se comunicó con Mijares: "Muy tranquilos toda la familia, muy en paz de que ella se fue en paz, de que está descansando, y bueno, son cosas que suceden". Por otro lado, echó por tierra los rumores de que tenían una mala relación y hasta recalcó la admiración que siente por ella.

Instagram @despiertamerica

"A veces esos comentarios yo no sé de dónde salen, o por qué salen o por qué se hacen, la verdad es que nos llevamos muy bien, una señorona, una mujer que sacó adelante a sus hijos, siempre de la mejor manera después de haber enviudado tan joven, una mujer fuerte, con unos ojazos, bailadora, fantástica, y nos llevábamos muy bien", compartió, afirmando que Morán ya tenía un tiempo mal de salud, por lo que su deceso no fue repentino.

"No realmente no, ya ella tenía un tiempito ya cansada, es difícil estar aquí opinando y diciendo tantas cosas pero que descanse en paz, que Dios la reciba en sus brazos, la familia está tranquila y yo les deseo mucha resignación", señaló. Por último, Lucero habló de cómo ha apoyado a sus hijos tras el fallecimiento de su abuela: "Yo pienso que ella, ya ese angelito en el cielo estará cuidando a mis hijos, a sus hijos y yo pienso que van a estar bien".

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna