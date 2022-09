Indigente y pidió limosna: Tras 27 años en Televisa, actriz renuncia a las novelas y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas, quien fue vetada de todas las plataformas en plena pandemia al ser señalada de difundir "información falsa", abandona las telenovelas y aparece en Venga la Alegría. Se trata de Patricia Navidad, quien luego de más de 25 años en Televisa, se fue a TV Azteca al no encontrar trabajo, resultando vetada. La actriz sinaloense, quien contó que en sus inicios acabó pidiendo dinero en la calle como indigente, conducirá el evento de la Fiesta Azteca el próximo 15 de septiembre.

Como se recordará, Navidad empezó su carrera artística en los años 90, participando en melodramas como María Mercedes, luego Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón. Tras su último melodrama en 2019, Por amar sin ley, Navidad se retiró de la farándula un tiempo, hasta que en 2020 dio de qué hablar por sostener su postura antivacunas en la pandemia y afirmar que todo había sido "planeado", lo que causó que la vetaran en redes.

Incluso, fue hospitalizada en 2021 por Covid-19, pero al recuperarse afirmó que ella solo tuvo neumonía. Cuando Navidad intentó pedir trabajo en Televisa, aseguró que no le dieron, pero tras estar desempleada durante varios años, TV Azteca la contrató en 2021 para participar en MasterChef Celebrity México. Al firmar contrato con el Ajusco, reveló que la televisora de San Ángel la tendría vetada: "En Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo".

"Podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen", comentó en Ventaneando. Poco después renunció a las telenovelas pues regresó a la conducción en el reality show Music Battles México, donde tuvo que aclarar su cambio físico, pues contó que subió de peso por unos problemas de la tiroides. Ahora, tras su difícil inicio al llegar a la CDMX, en donde confiesa hasta cantaba en el Metro por dinero y no tenía para comer, ahora triunfa en el Ajusco.

Y es que Navidad apareció en las pantallas de Venga la Alegría pues formará parte de los conductores del especial 'El Grito de México, Fiesta Azteca' por el 16 de septiembre (Día de la Independencia) este próximo jueves 15 de septiembre al finalizar el noticiero Hechos Noche. En el evento participará un gran evento musical donde se presentarán artistas como Alexander Acha, Ana Bárbara y La Sonora Dinamita, entre muchos más. Junto a Navidad también estarán varios conductores de Venga la Alegría.

Fuente: Tribuna