La triste boda de Paulina Peña Pretelini: Peña Nieto no la dejó en el altar y solo tuvo 30 invitados

Naucalpan, Estado de México.- Salió a la luz que el pasado fin de semana la influencer mexicana Paulina Peña Pretelini, hija mayor del expresidente Enrique Peña Nieto, habría celebrado su boda al lado de su novio Luis Fernando Tena Jr. en una discreta ceremonia que habría tenido lugar en el Estado de México. En los medios ya circulan los primeros detalles sobre el enlace y los mexicanos están en shock.

La ahora empresaria y el hijo del exfutbolista Luis Fernando Tena Garduño se conocieron en 2014 y un año más tarde formalizaron su relación. Luego de pasar 6 años juntos, en septiembre del 2021 el apasionado del futbol le propuso matrimonio a Pau en el día de su aniversario mientras paseaban por Nueva York. Ambos compartieron imágenes del romántico momento que tuvo lugar a orillas del río Hudson.

Paulina se comprometió hace un año

Hace algunas semanas el periodista Alberto Tavira confirmó mediante su columna en el medio Cuna de Grillos que Peña Pretelini y Fernando tuvieron que posponer su boda hasta nuevo aviso. El columnista destapó que la pareja tenía planeado celebrar su gran día para el 1 de octubre de este 2022 en un lugar de Madrid, España, donde tendrían una espectacular recepción con 200 invitados.

Sin embargo, este fin de semana comenzaron a surgir rumores de que la exhijastra de Angélica Rivera ya se casó y que lamentablemente Peña Nieto no estuvo presente. De acuerdo con información de medios como Milenio, la joven y su prometido dieron el "sí" en el altar de la Iglesia de Czestochowa, ubicada en Lomas de Tecamachalco, Naucalpan, en el Estado de México, sin la presencia del exmandatario priísta.

Peña Nieto y su hija

Se sabe que la boda civil habría tenido lugar en en la casa de la madre de Fernando Tena, ubicada en el mismo municipio. En tanto la revista Quién detalló que los prestigiosos organizadores de eventos González+Helfon se encargaron de la decoración del evento que se realizó de forma muy discreta, y además expusieron que Paulina contrató los servicios de los reconocidos estilistas Beatriz Cisneros y Fertz Pedraza para su maquillaje y peinado.

Sin embargo, no todo fue fiesta y felicidad pues la joven no pudo compartir el momento más importante de su vida al lado de su padre. Sí, se sabe que Peña Nieto no entregó a su hija en el altar debido a que sigue sin visitar México luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una investigación contra el expresidente mexiquense por presuntas operaciones de procedencia ilícita.

Mencionan que Ana Cecilia Peña Nieto, hermana de Enrique, tuvo que entregar a su sobrina en el altar, tal y como el político lo hizo hace unos años en su boda. La discreta boda de Paulina y Fernando Jr. habría contado con la presencia de solo 30 invitados, entre quienes se encuentran su tía Claudia Pretelini, su prima Fer Said y su amiga Andrea San Román, y se dice que hubo mucha seguridad que se encargó de que nadie filtrara fotos del evento.

Fuente: Tribuna y Twitter