Luto en 'Hoy': Tras caer en coma, muere querida actriz de Televisa y confirman inesperada noticia

Ciudad de México.- Televisa se viste de luto este lunes 12 de septiembre al mostrar en sus pantallas a una primera actriz, ícono de las telenovelas, pues dieron una importante noticia sobre ella en el programa Hoy. Se trata de la actriz y productora Carmen Salinas, mejor conocida como 'Carmelita', quien perdió la vida el pasado 9 de diciembre del 2021 a los 82 años de edad mientras grababa la que fue su última telenovela, Mi fortuna es amarte.

Carmen Salinas empezó su carrera en los años 60 participando en melodramas de la televisora de San Ángel como María la del Barrio, Mi pequeña traviesa, Abrázame muy fuerte, Hasta que el dinero nos separe, Mi corazón es tuyo, entre otros. También produjo la obra de teatro Aventurera. Sin embargo, la actriz mexicana falleció hace 9 meses a los 82 años de edad luego de un mes hospitalizada a causa de una hemorragia cerebral.

Carmen Salinas

Como se recordará, la noche del pasado 10 de noviembre del 2021, la actriz se sintió mal luego de haber cenado en su casa. Durante la madrugada del 11 de noviembre fue trasladada de emergencia a un hospital de la CDMX, donde permaneció internada hasta su muerte. Carmen había permanecido en estado de coma natural y aunque por algunos momentos se reportaban mejorías, terminó perdiendo la vida.

Ahora, a 9 meses de la muerte de la primera actriz, familiares de la actriz encabezados por su hija María Eugenia Plascencia, la recordaron con una emotiva misa. En entrevista para el matutino Hoy, dijo: "9 meses que se dicen fáciles pero no, ha sido muy difícil. Mientras más pasa el tiempo más se extraña la verdad. Mis amistades tratan de alentarme, de apoyarme, de que no me caiga porque creas o no sí me queda depresión pero ahí estoy".

La hija de la artista además adelantó que en diciembre podría abrir sus puertas el museo con los vestuarios icónicos de Carmelita: "Imitaciones de Celia Cruz, de Lola Beltrán, de las más significativas ¿no? y obvio el vestuario que usó en Aventurera, uno o dos los vestidos. Quiero acelerarle porque quiero hacerlo para el año que cumple mamá de fallecida", comentó, además de reaccionar a los memes que surgieron sobre Carmelita y la Reina Isabel II tras el fallecimiento de la monarca inglesa.

Me encanta, la verdad. Con eso que sacan de mamá está en vida y no nomás de la Reina Isabel sino otras cosas de memes y qué bueno que la sigan recordando".

Fuente: Tribuna