Luto en la música: Sicarios ultiman a balazos a un artista en puesto de hotdgos de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El mundo de la música está de luto este lunes 12 de septiembre, pues durante las primeras horas del día, un conocido artista que además se desempeñaba como empresario artístico fue asesinado a balazos en plena vía pública de la cabecera municipal de Cajeme, en el estado de Sonora. Hasta ahora, no hay información sobre los sicarios que le arrebataron la vida.

Autoridades se movilizaron por un ataque armado contra un artista en Cajeme, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, alrededor de las 01:30 horas, tiempo local, en la calle Quintana Roo entre Durazno y Ébano, en la colonia Chapultepec, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que la víctima, el representante artístico Jesús Armando Sonqui, quien ya había colaborado con músicos de talla mundial y que además era un rapero, estaba cenando hotdogs cuando fue interceptado por un comando armado.

Los sicarios, quienes no mediaron palabra con él, abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones. Supuestamente, el también compositor intentó defenderse de sus agresores, y sacó de entre sus prendas un arma de fuego, no obstante, esto no fue suficiente y murió tras recibir diversos impactos de bala. Se activó el Código Rojo en la zona y autoridades se movilizaron, en tanto que sus agresores huyeron hacia un rumbo desconocido.

En la imagen, el artista y empresario Jesús Armando Sonqui (Q.E.P.D.). Foto: Facebook

Agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron para socorrer a la víctima, sin embargo, estos últimos confirmaron que Jesús Armando Sonqui ya había dejado de existir. La zona quedó acordonada, en tanto que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizó las diligencias correspondientes en el área y levantó el cuerpo del empresario musical.

Se dijo que en el lugar quedaron esparcidos casquillos para arma larga y corta, y que la supuesta pistola con la que el artista Jesús Armando habría intentado defenderse quedó tirada junto a su cadáver. Las investigaciones para dar con los responsables de este hecho violento continúan, dijeron las autoridades.

