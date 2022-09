A pocos meses del estreno de su película biográfica, preparan nuevo filme de afamado cantante

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Hace algunas semanas llegó a los cines la película biográfica de un afamado cantante y sí bien, ésta aún se puede encontrar en algunos establecimientos, lo cierto es que recientemente se anunció que lanzarían una nueva versión de la vida de esta estrella del rock, aunque sería narrada desde la perspectiva de su pareja, incluso ya se reveló el nombre de los actores que conformarán el casting de dicha producción.

Nadie puede negar que Elvis Presley es icono del rock, esto a pesar de la decadencia en la que el famoso se vio forzado a vivir al final de su vida. Tal parece que la industria de las biopics, se percató de lo rentable que puede llegar a ser el 'Rey', ya que, apenas hace unas semanas llegó al cine un filme que contaba la vida del cantante, el cual fue interpretado por Austin Butler y contó con Tom Hanks como el villano de esta historia, mientras que la dirección estuvo a cargo de Baz Luhrmann, famoso por hacer Moulin Rouge.

Ni bien el filme ha salido completamente de las pantallas de México, se anunció que A24 y Sofía Coppola se asociaron para adaptar el libro escrito por Priscilla Presley, Elvis & Me, mismo que fue redactado en el año 1985 y, hasta el momento ha sido considerado como el documento que narra con detalle la relación que el artista tuvo con su pareja, a quien conoció cuando hizo su servicio militar en Alemania, en el año 1959, cuando él tenía 23 años y ella 14, relación que aún a la fecha podría considerarse controvertida.

Como se mencionó anteriormente, esta entrega ya cuenta con sus actores principales, por un lado, la actriz Cailee Spaeney, de How it ends, Willow, Titanes de pacífico y Jóvenes brujas, dará vida a Priscilla, mientras que el protagonista de a franquicia del Stand de los besos, Aguas profundas y Dos corazones: Jaco Elordi, será quien actuará con el rol de Elvis Presley, hecho que fue bien recibido por algunos fans, a través de redes sociales. Es probable que el filme se estrene para el próximo 2023, aunque esta información no ha sido confirmada.

Fuentes: Tribuna