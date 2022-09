Tras estar en Televisa, querida actriz llega a TV Azteca y causa revuelo por hacer esta confesión

Ciudad de México.- Este lunes, 12 de septiembre, una afamada celebridad, que alguna vez formó parte de las filas de Televisa, causó revuelo luego de hacer tremenda confesión, a través de su cuenta oficial de Instagram, hecho que ocurrió luego de que se uniera al reconocido reality show de cocina de TV Azteca, ¿quieres saber de quién se trata? Y ¿qué fue lo que dijo? Continua leyendo para que te enteres.

Karla Sofía Gascón es una reconocida actriz que, en el pasado, apareció en producciones de San Ángel como en Hermanos y Detectives, así como en Pasión, entre otros melodramas, también se le conoce por su gran actuación en la película mexicana, Nosotros los Nobles, aunque todo esto ocurrió cuando aún se le conocía como Carlos Gascón. Luego de su transición de género maravilló a la audiencia en la nueva versión de Rebelde, de Netflix, y se sabe que tendrá un nuevo largometraje con Selena Gomez.

Fotografía: Karla Sofía Gascón

Luego de haberse unido a las filas de MasterChef Celebrity, Karla Sofía reveló que hay personas que la cuestionan por tener pocos seguidores, esto a pesar de ser una reconocida artista, así como representa al sector LGBTQ+, lo que la podría convertir en un gran ejemplo para la comunidad trans. Y es que, según información de su perfil en la red social de la cámara multicolor, tiene apenas 47,7 mil fans, hecho que, en efecto, podría llegar a llamar la atención de más de uno, por este motivo la celebridad decidió romper el silencio y hacer una fuerte declaración.

Resulta ser que, los bajos números en la aplicación de la artista tienen un por qué, hecho que Gascón dio a conocer en su última publicación; en donde, la actriz reveló dos motivos, el primero es que no paga 'bots', como otros famosos; el segundo punto es que suele bloquear a las personas que tienden a atacarla, incluso relató que tiene más "perfiles bloqueados" que amigos, ya que, suelen escribir cosas negativas en sus fotografías familiares y personales.

Principalmente porque no los compro (a los seguidores), no me gasto ni un pavo en seguidores, ni likes, ni comentarios., ni pol... en vinagre. Segundo, porque tengo más perfiles bloqueados que amigos. Mi perfil no es para que se desfoguen aquí cuatro retrasados mentales y escriban barbaridades bajo las las fotos de mi familia o mis vacaciones, no me da la gana", declaró la famosa