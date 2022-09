¿Y Nadia? Todo TV Azteca tunde a la exacadémica con memes por ausentarse en 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales nuevamente se llenaron de memes con el reciente capítulo de MasterChef Celebrity México y es que a lo largo de todo el programa se vivieron varias polémicas. El público de TV Azteca se lanzó en contra de la famosa exacadémica Nadia Yvonne López debido a que la noche de ayer domingo 11 de septiembre se volvió a ausentar del proyecto por problemas de salud.

Antes de que arrancaran con el primer reto de la 'Caja Misteriosa', la conductora Tatiana dijo que tenía un importante anuncio que dar y ahí fue cuando informó que la exnovia de Yahir estaba enferma y no podía acompañarlos en la grabación. Esta no era la primera vez que la cantante abandonaba la emisión de cocina más famosa de México pues durante el segundo episodio no estuvo en la mitad del programa porque también se había enfermado.

La producción de MasterChef transmitió una pequeña grabación que envió Nadia para informar que había resultado positiva a Covid-19 y que por obvias razones no podía acudir a las grabaciones del programa de la televisora del Ajusco: "Me siento muy mal por no poder estar con ustedes... primero tuve cosquilleo en la garganta y luego fiebre muy alta... no me será posible cumplir con este compromiso, me siento profundamente apenada".

Estoy frustrada, este compromiso era muy importante para mí, una disculpa de todo corazón", dijo la exacadémica.

Sin embargo, los televidentes del Canal Azteca Uno no le perdonaron su nueva falta al programa y se lanzaron en contra de la originaria del estado de Oaxaca a través de las redes sociales. De hecho el nombre de Nadia se volvió tendencia en Twitter durante varias horas pues nadie creía que otra vez estuviera enferma y es que los internautas no se olvidan que en una ocasión Álex Kaffie había dicho que ella no acudió a grabar porque no quiso.

Mediante la columna que escribe para El Heraldo de México, el llamado 'Villano de los espectáculos' señaló que la exconcursante de La Academia, no acudió al llamado de MasterChef Celebrity y provocó un conflicto a los productores: "Por sus pistolas ¡no llegó a la grabación del lunes! Tal situación puso de cabeza a los productores", afirmó Álex. Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce si el periodista hablaba de esta ocasión.

Los televidentes de la empresa del Ajusco consideraban que lo más justo es que Nadia saliera de la competencia pues ya era la segunda vez que faltaba a la emisión pero no fue así. La noche de ayer domingo 11 de septiembre la querida modelo y actriz Carmen Campuzano tuvo que abandonar la cocina de MasterChef Celebrity debido a que cometió varios errores en el reto de eliminación, el cual consistía en preparar una lonchera con alimentos saludables.

Fuente: Tribuna y Twitter