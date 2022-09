¿Ya lo viste? Miembro de BTS celebra su cumpleaños en México y puedes ir a tomarte una foto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fenómeno BTS ha llevado a la agrupación a convertirse en tendencia no solo por el aspecto musical, sino también por cada cosa de índole personal en donde ellos tengan algo que ver, en especial cuando le dan ‘'a vuelta al sol' y celebran un cumpleaños más. Hace poco fue Jungkook quien celebró su onomástico y ahora es el turno de RM quien recientemente se convirtió en el hombre más guapo del mundo por encina del actor Henry Cavill.

El ídolo del K-Pop celebra 28 añosa aunque en realidad para los coréanos cumple 29 pues ellos consideran el año de gestación del bebé; esto ha llevado a que en todo el mundo las seguidoras del intérprete de temas como Butter, Permission to dance o Dynamite hagan algo para celebrarlo y claro, él no solo respondió con una transmisión en vivo como suele ocurrir, sino que además lo hizo con una para en México donde las fans han sido a tomarse fotos.

Desafortunadamente el grupo no tiene planes para visitar México o alguna ciudad de América Latina con un tour mundial; no obstante, esto no fue impedimento para que las fans colocaran una enorme felicitación en las calles de la capital donde cada transeúnte puede notar cuánto amor hay para el rapero, en especial en el día de su cumpleaños. Imagen que buscan llegue hasta sus ojos para reconsiderar visitar el país pronto.

El anuncio se encuentra en la calle Belgrado, muy cerca de la Avenida Paseo de la Reforma a un costado del Ángel de la independencia, publicidad donde además del rostro del cantante, se puede observar la frase "Happy Namjoon Day" y claro, algunas felicitaciones en coreano para que nadie se quede sin ningún detalle de este festejo donde la majo parte es que visitarlo es totalmente gratis y estará disponible hasta el 20 de septiembre.

"Gracias por recordarme que el amor verdadero comienza cuando uno se quiere a uno mismo, viviendo el aquí y ahora", dice la publicidad.

RM es el integrante más longevo de la agrupación pues antes de su debut oficial, había otros jóvenes que buscaban el estrellato, sin embargo, la agencia optó por hacer unos cambios donde él fue el único que quedó como parte de BTS, espacio donde convirtió a V, Jungkook, Jin, Jimin, J-Hope y Suga en sus hermanos y quien al igual que él, suelen tener detalles de este tipo gracias al ARMY de México.

