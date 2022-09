Adiós 'Hoy': Tras 33 años al aire, Andrea Legarreta confirma salida de Televisa y nuevo trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 33 años en Televisa y 20 años en el programa Hoy, la conductora Andrea Legarreta deja en shock al confesar que abandona el matutino y sus nuevos proyectos. La famosa de 51 años empezó su carrera en la televisora de San Ángel en 1989 y ha participado en melodramas como Baila conmigo y ¡Vivan los niños!. Aunque se cree que aún contaría con su contrato de exclusividad, Legarreta se sinceró ante la prensa y reveló que sí renunciaría al programa para hacer otras cosas.

Como se recordará, la presentadora ha confesado que en el pasado renunció en tres ocasiones al matutino. El año pasado en entrevista con 'El Escorpión Dorado', Legarreta abrió su corazón y se sinceró acerca de la complicada relación laboral que tuvo con el productor argentino Roberto Romagnoli, quien la hizo abandonar el foro en una ocasión y renunciar al programa tras ser humillada por él. No obstante, aseguró que luego la convencieron y no salió del aire.

Instagram @andrealegarreta

Ahora, en una entrevista con reporteros publicada en el canal de YouTube de Edén Dorantes, la conductora confirmó que este mes de septiembre de nueva cuenta abandonará Hoy pues se irá de vacaciones: "Uno... solamente uno, pero está bien... venimos de vacaciones ya, esto está bien", dijo. Por otro lado, le preguntaron sobre su hija Mía Rubín y su éxito en la música: "Muy orgullosa, feliz por ella. Son niñas que desde chiquitas tienen muy claro que es lo que quieren y han luchado por alcanzar sus sueños".

Tras confirmar que ninguna de sus hijas tiene novio actualmente, dijo cómo serían ella y Erik Rubín de suegros tomando en cuenta el panorama actual: "Somos muy cercanos, las niñas la verdad nunca están solas. Procuramos que no corran más riesgos de lo que ya implica salir a algún lugar y siempre están muy cuidadas. Son muy responsables. Están en una edad en la que muchos chavitos experimentan pero son muy tranquilas. No son muy de salir y borracheras y eso es una fortuna".

Y agregó: "De ser celosos o no creo que al final debemos dejarlas vivir su historia. Ser cuidadosos, ellas saben al final, no están solas pero eso es importante. Hay que dejar a los hijos vivir su vida y ellas a lo mejor romperán el corazón de alguien o a ellas y pues es parte de la vida". Posteriormente, fue cuestionada sobre si se visualiza fuera del programa Hoy o haciendo otras cosas y dijo sin titubear: "Sí, mira... yo siempre estoy abierta a lo que venga. Creo que al final... mi frase favorita es 'un día a la vez' y uno nunca sabe en dónde estará más adelante".

Y añadió que ella estaría dispuesta a probar suerte en otro lado, fuera del matutino de Televisa: "Hoy por hoy estoy en el programa pero de pronto puedo estar en otro lado y sí me veo capaz de estar en otro sitio, de brillar, de aportar, de aprender. Sí me veo en otro lugar, sin duda. Hoy por hoy estoy muy agradecida que además es parte de mi vida este programa y que todavía sigan considerándome para estar es para mí un honor y sin duda, a estas alturas y en tiempos tan complicados es un lujo y hay que agradecerlo".

Sobre si quisiera producir su propio matutino como se había rumorado, confesó: "En realidad no. En algún tiempo pensé que estaría padre pero mientras más pasan los años más me doy cuenta... Yo soy como 'Jaimito el cartero', más años tengo y me gusta evitar la fatiga. Creo que no sería lo que yo haría. Me parece muy admirable lo que hacen productores de shows de la mañana, en irse adaptando y acoplando a lo que va pidiendo la gente, escucharlos y ha de ser muy complicado también", aclaró.

No obstante, explicó que no produciría matutinos, pero sí otros formatos: "Sí está en mis planes de pronto producir otras cosas, algo distinto. Puede ser asociarnos en teatro. Erik y yo tenemos algunas ideas para las plataformas, no con nosotros como tal pero vaya cuando te dedicas a esto, la imaginación te da para mucho y las ganas de crecer y de no estancarte también dan para mucho entonces sí me gustaría". Finalmente, sobre si el proyecto que quisiera hacer con su esposo sería musical, manifestó:

Erik es productor de otros cantantes no solo de lo que hace él o con Mía o algunas cosas de Timbiriche pero yo lo veo más por algo visual más que música".

Fuente: Tribuna