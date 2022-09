Adiós 'Hoy': Tras amorío con su jefa y besarse con actor, conductor abandona Televisa por dura razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor, quien lleva 14 años en el programa Hoy, revela que abandonará los foros de Televisa para internarse en una clínica de rehabilitación de nueva cuenta. Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, quien abandonó por varias semanas el programa de Las Estrellas y él mismo explicó a su regreso en plena emisión en vivo que se debió a que tenía mucho estrés emocional. Ahora, señala que regresará a la casa de retiro donde estuvo un tiempo y comparte la razón.

El divertido conductor, quien es de los más carismáticos y de los consentidos del público, lleva más de 35 años en las filas de la televisora de San Ángel, empresa en la que incluso ha participado en telenovelas como Cadenas de amargura y La Desalmada. Como se recordará, en el melodrama Alma de Ángel (2019), Araiza se dio tremendo beso con el actor Julio Bracho, y también lo ha hecho solo por diversión con sus compañeros como Paul Stanley y Jorge 'El Burro' Van Rankin.

Luego de que hace unos meses fuera involucrado en un escándalo luego de que el periodista Álex Kaffie exhibió en su columna que la productora Andrea Rodríguez y Araiza presuntamente habían tenido un supuesto amorío: "La productora de televisión anda presumiendo que ya se almorzó al 'Negro' (es decir a Raúl Araiza)", escribió. Aunque ninguno se pronunció al respecto, esto nunca fue confirmado.

Como se recordará, el mes pasado Araiza regresó al matutino Hoy después de varias semanas de ausencia y confesó que él mismo se internó en una clínica de rehabilitación. Aunque se creía que esto había sido porque recayó en adicciones (cayó en alcoholismo durante varios años), contó entre lágrimas que en realidad fue porque no estaba bien de su salud mental: "El sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, lo que quieres es no sentir", compartió.

Hay gente que se lo come, otro que lo vomita, uno que se lo fuma, otro que lo bebé, el chiste es no sentir, porque no hay un autoconocimiento, que es lo que yo fui a hacer", dijo entonces.

Y ahora, en entrevista para el canal de YouTube del reportero de espectáculos Edén Dorantes, Araiza confirmó que abandonará el matutino una vez más para regresar a rehabilitación por un importante motivo y además señaló que lleva 6 meses soltero. El presentador fue captado a las afueras de Televisa y primero aclaró si tiene o no un romance con la actriz Candela Márquez luego de una picante dinámica en Miembros al Aire.

"Fue una dinámica en Miembros, ella es muy guapa pero ella tiene su vida y somos amigos. En Miembros ya saben, echamos mucho relajo con todas nuestras invitadas, es muy divertido pero es parte de la dinámica". Posteriormente, habló de cómo está actualmente su vida amorosa: "Andamos tranquilos, no ven que estoy en terapia (...) me ha gustado estar solo, llevo 5 o 6 meses de haber terminado con Marita que nos llevamos muy bien, como amigos. Ahorita estoy dedicado a hacer lo que tengo que hacer".

"Hoy tengo terapias, mi terapeuta está allá adentro (...) hay que atenderlas", compartió y sobre lo mucho que ha trabajado su salud emocional, compartió: "Estoy muy contento, creo que es el mejor momento de toda mi vida porque es cuando más vacío he estado, cuando por fin encontré el porqué y hay que seguir ahondando en eso. He estado muy alegre, sin peso de nada, sin preocuparme, preparando el viaje de diciembre con mis dos hijas, hoy ceno con mis gordas", dijo.

Finalmente, compartió que sí volverá a la casa de retiro si aprovechará estos días para volver a rehabilitación, dijo que sí: "Sí, me voy solo y estar con mis rollos, no soy muy clavado pero sí hacer ejercicio, llevarme mi literatura, mis películas, me estoy disfrutando mucho la verdad. después de lo fuerte que estuvo, hay que aplicarlo", finalizó, por lo que será solo durante estos festejos patrios que el conductor abandonará la emisión temporalmente.

