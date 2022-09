¿Adiós a un grande? Tras contagio de Covid-19, Ignacio López Tarso estremece a Televisa con noticia

Ciudad de México.- El reconocido actor Ignacio López Tarso, quien es de los pocos artistas que sigue conservando su contrato de exclusividad vitalicia en Televisa, había tenido bastante preocupados a sus seguidores y fans de las redes sociales debido a que hace unos días resultó positivo a Covid-19. Luego de estar en reposo en su casa por varios días, el histrión mexicano reapareció y estremeció a su público al dar una inesperada noticia.

El intérprete de telenovelas como El derecho de nacer, La casa en la playa, Esmeralda y ¡Vivan los Niños! dio una entrevista exclusiva al matutino Sale el Sol para dar los detalles de su salud tras luchar contra el coronavirus y confirmó que se encuentra perfectamente bien. Mediante una videollamada desde su casa, el actor de 96 años confesó que ya se está recuperando y dijo que solo tuvo síntomas de una gripe fuerte.

Don Ignacio, quien hizo su último melodrama Médicos línea de vida en 2019 y por ello ruega a los productores que le sigan dando trabajo, también habló de su colega y gran amiga Silvia Pinal quien ayer lunes 12 de septiembre celebró su cumpleaños. El reconocido mexicano explicó que aunque no pudo estar físicamente en el festejo de la extrabajadora de Televisa por su contagio, sí le envía sus mejores deseos y buenas vibras.

Y sorprendentemente, López Tarso también anunció que pronto se reintegrará a sus actividades laborales pues promocionó su participación en la obra El águila en la alcoba donde interpreta a Fray Servando Teresa de Mier y la cual será presentada de forma virtual. Además de que el primer actor volvió a expresar su deseo de volver a recibir un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, reconocimiento que ya le fue brindado hace unos años.

Cabe resaltar que hace unos meses don Ignacio había expresado su deseo de regresar a la actuación en la pantalla chica pues recordó que ya tiene 3 años sin un sueldo base y esto le ha traído problemas a su economía. Aunque cabe resaltar que el primer actor nacido en la CDMX también declaró que seguir trabajando lo llena de energía y lo mantiene con vida pues es su mayor pasión.

No me estoy muriendo de hambre, tengo... Sí tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida, cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo, me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro".