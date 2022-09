Cayó en coma: Tras dejar Televisa y 9 años retirada, protagonista de TV Azteca llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exprotagonista de melodramas de TV Azteca, quien estuvo 9 años retirada de los foros por problemas de salud, reaparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy. Se trata de la actriz argentina Margarita Gralia, quien empezó su carrera en Televisa en los años 80 pero al no obtener papeles que la hicieran crecer, optó por irse al Ajusco, donde triunfó en melodramas inolvidables.

Como se recordará, la artista de 67 años de edad empezó su carrera artística en la televisora de San Ángel en producciones como Amor Ajeno, La Pasión de Isabela, De pura sangre, Herencia maldita, Atrapada y Caminos Cruzados, sin embargo, en 1997 decidió irse a la competencia y se unió al elenco de Mirada de mujer. En 1999, Gralia tuvo su primer protagónico en Besos prohibidos y también participó en telenovelas como Cuando seas mía y La heredera.

Su trabajo más exitoso y recordado en la pantalla chica vino en 2005 al ser elegida como la actriz que interpretara a 'Paz Achaval Urién' en Amor en Custodia, en donde actuó junto a Sergio Basañez, Paola Núñez y Andrés Palacios. La historia marcó un antes y un después en su carrera y continuó trabajando en el Ajusco en Tengo todo excepto a ti, Entre el amor y el deseo y La mujer de Judas, sin embargo, hizo su último proyecto en 2013, Destino, ya que empezó a tener problemas de salud.

Margarita Gralia en 'Amor en Custodia'

Como se recordará, Margarita se vio forzada a abandonar la actuación debido a que padecía una contracción reversible de arterias cerebrales, para lo cual la tuvieron que inducir a un coma, del cual afortunadamente logró recuperarse sin secuelas. Aunque no había regresado a los escenarios hasta este 2022, la argentina ahora sorprende pues luce más guapa que nunca en Ventaneando, ya que tiene una gran relación con Pati Chapoy.

Con motivo del próximo 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, la producción de Ventaneando armó la sección 'Mexicanos del corazón', donde artistas extranjeros que han llegado a México y lo han adoptado como patria hablarán de su amor por el país. Ventaneando entrevistó en exclusiva a la actriz, quien no solo siguió su carrera artística, sino que también ha formado un hogar en este país. Al respecto, la querida actriz nacida en Argentina dijo:

"Jamás negaría que nací en Argentina. Agradezco que sea mi madre patria pero mi madre de corazón es México. Saben que siempre pueden contar conmigo, siempre. Un lugar puede ser muy bonito pero es escenografía. Finalmente el corazón de un país es su gente, es el que late, el que te conquista, te acepta, te recibe y te quiere o no y es por el que sientes empatía o no. Desde el primer momento sentí una calurosa recibida, sentí empatía por su gente, me sentí bien a gusto en este país", compartió.

Y aunque CDMX fue el primer lugar al que llegó, San Miguel de Allende ocupa un lugar especial en el corazón de la actriz, pues es donde vive y donde tiene un restaurante donde vende churros y más platillos: "Mi lugar en el mundo es San Miguel de Allende, de verdad, yo viajo mucho, es una de las actividades que más me gusta. De los lujos que me doy es viajar. Conozco muchas partes pero es tan bonito cuando uno está viajando... pensar: 'qué lindo que tengo San Miguel para regresar'", sostuvo.

Me siento parte de este maravilloso país, agradezco este suelo mexicano que me da oportunidad de vivir aquí y desarrollarme en mi profesión. Agradezco a todos ustedes", finalizó.

Fuente: Tribuna