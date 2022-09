Desfigurado y sin trabajo: Tras 7 años retirado de Televisa, actor se vuelve taquero y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas, quien participó en icónicos melodramas de Televisa y abandonó los foros de televisión para convertirse en taquero, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Carlos Miguel, un actor que alcanzó el éxito en los años 90 y 2000 y que luego de un secuestro y terminar con secuelas debido la tortura que pasó, dejó de recibir trabajo de parte de productores y optó por abrir su negocio de tacos.

Carlos Miguel se convirtió en uno de los antagonistas más reconocidos de la pantalla chica al actuar en exitosas producciones de la televisora de San Ángel como Muchachitas como tú, Soñadoras, Dos mujeres, un camino, Amigas y Rivales y Volver a empezar, sin embargo, actualmente tiene un puesto de tacos de cochinita pibil en la Ciudad de México, donde su socio cocina y él atiende a los comensales, según lo reportado en el portal Las Estrellas.

Carlos Miguel triunfó en las telenovelas

Como se recordará, en 2012 su vida dio un giro total al ser víctima de una tragedia, acabando con su éxito en la actuación. Y es que el histrión fue secuestrado al salir de un llamado en la CDMX. El propio actor contó la traumática experiencia de la que casi no sale vivo pues hasta lo torturaron, asegurando que les dio sus dos automóviles, créditos y gran parte de su patrimonio porque temía por la vida de sus hijas. Carlos Miguel fue liberado días después pero quedó desfigurado, en la ruina y traumatizado.

Carlos Miguel quedó 'desfigurado'

"Me sacaron los tendones un muchacho, ese fue el que me recibió con un bóxer aquí (boca). Me quedó como labio leporino. Me cortaban cartucho de la pistola y me disparaban sin cartucho y yo sin poder ver, me decían: 'ahora sí te vas a morir maldito actor'", señaló en entrevista para el desaparecido programa de Televisa Intrusos hace un par de años. Sin dinero, con las puertas de la actuación cerradas de parte de productores y tras el abandono de sus "amigos" a causa de su apariencia, tomó una drástica decisión.

"Ahorita la actuación está pasando por momentos difíciles, me estoy dedicando a esto de la venta porque tengo que subsistir de alguna manera… (...) Fui a hacer casting pero como me abrieron todo el labio y me tiraron algunos dientes, el personaje no podía estar de esa manera. Si algún productor me puede dar trabajo así, sin tendones, sin algún diente, de malo, de monstruo, de lo que quieran pues adelante", manifestó el actor.

Y es que el villano de telenovelas sufrió daños irreversibles luego de las golpizas que le propinaron. Perdió dientes, parte de la memoria y del oído: "Perdí un poco de memoria, de oído, de vista. Ahora uso gafas, antes no", confesó, por lo que recurrió a la venta de alimentos para subsistir y se volvió taquero. El actor invirtió en este negocio en verano del 2019 y también ofrece tacos de canasta. Esto le ha ayudado un poco a salir adelante, sin embargo, confía en que pronto le den trabajo y pueda volver a los foros.

Como se recordará, el último trabajo de Carlos Miguel en la televisión fue en la telenovela Amores con trampa del 2015, y desde entonces ha tenido algunas apariciones en el unitario Como dice el dicho, sin embargo, nunca ha podido volver a retomar su carrera como antes de su secuestro, aunque según declaró a Infobae en 2020, "quiere morirse también haciendo lo que ama", refiriéndose a la actuación.

Fuente: Tribuna