Divorciada y sin trabajo: Tras años en Televisa, actriz da dura noticia en 'VLA' y se ahoga en llanto

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien inició su carrera en Televisa y actualmente se encuentra desempleada, dejó sin palabras a los televidentes de TV Azteca debido a que este martes 13 de septiembre reapareció en el programa Venga la Alegría y compartió una dura noticia ahogada en llanto. Se trata de Natalia Alcocer, quien muy dolida confesó que perdió la demanda que tenía en contra de su exesposo.

La controversial 'Vikinga' comenzó su trayectoria artística con la televisora de San Ángel, donde fue muy conocida por su apodo de 'La Chica Web' y por conducir programas como Zona Ruda de Canal 5, Big Brother y hasta actuó en unitarios como La Rosa de Guadalupe. Sin embargo, el proyecto que más le trajo fama a la mujer de 33 años fue el reality Survivor México el año pasado en la empresa del Ajusco.

Natalia Alcocer en 'Survivor México'

Aunque no consiguió llegar a la gran final del programa conducido por Carlos Guerrero 'El Warrior', los ejecutivos del Canal le siguieron dando oportunidades laborales a Natalia y le permitieron unirse al reality matutino ¡Quiero Cantar! en Venga la Alegría. Además al poco tiempo también se integró al concurso Todos a bailar donde era capitana de Los Soñadores González y donde volvió a causar controversia por sus peleas con otros participantes.

Lamentablemente la también exparticipante de La Casa de los Famosos 2 en Telemundo se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su vida pues no tiene trabajo, está en crisis y tiene a tres niñas a quienes mantener. En una reciente entrevista con reporteros de VLA, Alcocer confesó que está desesperada debido a que la demanda que interpuso contra el padre de sus hijas menores, Juan José 'N', terminó a favor del acusado.

Natalia Alcocer participó en 'La Casa de los Famosos'

Natalia denunció por violencia física al conocido empresario y también por no pagar la manutención de las niñas, sin embargo, la actriz confesó que ya no tiene defensa pues no puede seguir costeando sus honorarios: "Estamos solas, estoy desesperada... hoy entré sola y sin licenciado. Decidí pagar las escuelas en lugar de los abogados: abogados que no hacen nada. Estamos en un lugar donde nada avanza", expresó la actriz mientras lloraba.

A la que golpeó, a la que violentó económica, psicológica y verbalmente fue a mí. Lo sigue haciendo conmigo y con mis hijas, pero allá adentro no vale".

La 'Vikinga' aseguró que su caso sigue sin avanzar pues las autoridades se manejan con total impunidad y asegura que su exesposo está haciendo algo para salir limpio de todo esto, pues aunque tenía prohibido salir del país, recientemente le dieron permiso para ir a un viaje de trabajo en Las Vegas. Además Alcocer expuso que el padre de sus hijas también la violentó psicológicamente pues la condicionó hace poco y le dijo que si dejaba su trabajo, él volvería a darle el dinero a las niñas.

Cuando estuve en Todos a Bailar, el usaba esa violencia verbal. Me dijo que si yo renunciaba, él me volvía a dar la pensión", confesó.

