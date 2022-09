La sacaron del clóset: Tras debut en TV Azteca y desaparecer de Televisa, protagonista vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien trabajó para Televisa durante 36 años y lleva tiempo desaparecida de las telenovelas, dio una grata sorpresa al público del canal debido a que este martes 13 de septiembre regresó al programa Hoy luego de años de ausencia. Se trata de la reconocida Verónica Castro, quien dio una entrevista exclusiva a Galilea Montijo para hablar de su nueva película Cuando sea joven.

Como se sabe la madre de Cristian Castro lleva un par de años retirada del espectáculo en general debido al escándalo que se hizo por supuesta relación amorosa con otra mujer y es que hay que recordar que Yolanda Andrade confesó que fueron pareja hace varias décadas. La presentadora de Montse&Joe, quien es abiertamente lesbiana, declaró que ella y Vero tuvieron una boda simbólica durante un viaje a Holanda cuando la primera actriz ya tenía 50 años.

La intérprete de melodramas como Los ricos también lloran, Pueblo chico, infierno grande, Rosa Salvaje y Código Postal jamás habló de esta polémica situación y prefirió simplemente abandonar la farándula, por lo cual aún se sigue especulando mucho sobre sus verdaderas preferencias. Aunque hace poco se especuló que Televisa estaría buscando a Castro para conducir la nueva edición de Big Brother VIP esto nunca se confirmó.

Verónica, quien hizo su última novela en 2009 y se trató de Los exitosos Pérez, también ha tenido la oportunidad de trabajar en TV Azteca y hace unos años los ejecutivos de ese canal la llamaron para pedirle que condujera el especial de Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Además de que también estuvo por primera vez en el foro del programa Ventaneando con Pati Chapoy para promocionar la serie La Casa de las Flores.

Pero este martes 13 de septiembre la hermana de 'El Güero' Castro por fin reapareció en el Canal de Las Estrellas a través de una entrevista exclusiva que dio al matutino Hoy. La afamada presentadora de Mala noche... ¡No! recibió a su gran amiga Galilea Montijo en el puerto de Acapulco para platicar acerca del estreno de su esperada película Cuando sea joven, la cual dijo podría ser la última que haga.

Al lado de la joven actriz Natasha Dupeyrón y con el cabello repleto de canas, Verónica confesó que extrañó mucho a 'La Gali' y recordó que la última vez que trabajaron juntas fue en 2019 con el reality infantil Pequeños Gigantes. Respecto a la cinta, la primera actriz confesó que fue un honor para ella compartir pantalla con Dupeyrón y así la elogió: "Es una súper actriz, me hizo sentir cómoda, soy su fan".

La retirada cantante explicó que la razón por la que decidió aceptar el protagónico de Cuando sea joven fue porque se identificó mucho con la trama y recordó qué la llevó a retirarse de los medios: "Yo la agarré (la película) porque sentí que la Virgen me hablaba... las mamás cuando llegamos a una edad pensamos en no dejarles problemas a los hijos, yo estuve pensando '¿cómo le voy a hacer?' cuando fui a tu programa (Pequeños Gigantes), dije ya no voy a hacer nada, me fui a cuidar a mi mamá y falleció".

Verónica también aprovechó las cámaras del programa Hoy para enviarles sus saludos al querido actor Eugenio Derbez, quien es productor de esta cinta y actualmente está en recuperación luego de ser intervenido por múltiples fracturas en el brazo: "Ay mi vida, estoy muy preocupada, lo quiero mucho, él sabe que estoy muy preocupada porque le mando sus oraciones, pero le digo que no se preocupe, vamos a echarle ganas", comentó.

