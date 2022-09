Luto en TV Azteca: Tras renunciar a Televisa y 12 años retirada, actriz deja 'Hoy' y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien fue vetada de Televisa por traicionarlos con TV Azteca y dejó de participar en telenovelas hace 12 años, da duro golpe al programa Hoy pues llega de luto a la competencia, el matutino Venga la Alegría. Se trata de Dulce, quien no solo ha destacado por su voz, sino también por su actuación en melodramas de San Ángel, además de que este fin de semana provocó polémica al renunciar al reality show El Retador tras un pleito con los jueces.

Dulce ha participado en melodramas de Televisa como Más allá del puente, Soñadoras, Mujeres engañadas, Las vías del amor, Mundo de fieras y Muchachitas como tú, sin embargo, al irse a las filas del Ajusco para cantar en el reality show La Academia, fue vetada de la televisora de San Ángel por órdenes de ejecutivos, pues no perdonaron su traición. Así se lo confirmó a Adela Micha hace algunos años.

Pues eso me dijeron, no he vuelto a Televisa para pedir nada (...) Solicitaron una entrevista para ir a promocionar mi show y dijeron que estoy vetada", comentó entonces.

La artista mexicana estalló contra la televisora de San Ángel ya que aseguró que ella no tenía ningún contrato de exclusividad y le parecía injusto, pues destacó que era "producto de la radio y la televisión le dio apoyo", aunque lo que la volvió famosa fue su música en la radio. Como se recordará, Dulce hizo su última telenovela en TV Azteca, Quiéreme, en el 2010. Desde entonces estuvo como invitada en Ventaneando con Pati Chapoy pero este año se unió al reality de Televisa El Retador, al cual renunció este domingo.

Apenas en junio pasado, Dulce lamentó la muerte de su colega Yrma Lydya, asesinada presuntamente por su esposo, quien se encuentra preso. No obstante, luego de las declaraciones del presunto feminicida Jesús 'N', quien aseguró que la joven lo engañó y hasta le robó, Dulce se dijo atónita de que el matrimonio terminara en tragedia. La cantante y actriz habló en exclusiva para Venga la Alegría y sorprendió con sus palabras:

Ella me parecía una muchacha muy linda, tenía cualidades como cantante. Conocí a su esposo, me pareció un señor muy interesado en que a ella le fuera bien".

Y agregó: "Nunca podría haber sospechado lo que pasó, ni siquiera imaginar que pasara una cosa como la que sucedió (...) ¿Quién fue? ¿quién es el culpable? Pues solamente la justicia y el tiempo lo podrán decir", sostuvo. También compartió que nunca ha estado en una situación similar pero sí ha sido víctima de la violencia: "Me han asaltado con pistola en la mano, sí, pero es una situación muy diferente".

Por otro lado, compartió que fue invitada al reality show en el que participan Lucía Méndez, Laura Zapata y Sylvia Pasquel pero finalmente no se dio el acuerdo: "No hubo mucho ánimo de mi parte, tampoco hubo mucha insistencia de la otra parte. No llegamos a conclusiones entonces creo que ellos encontraron mejores opciones". Y sobre el pleito legal que tiene con su exrepresentante Jaime Sánchez Rosaldo por la cancelación de una gira con Napoleón, afirma que la demanda está vigente: "La demanda está detenida pero no está extinta. No hay una firma que nos obligue a nada, entonces hasta que no se dé esa situación, la demanda se podrá retirar".

