A 1 mes de terminar su última relación, Leonardo DiCaprio corteja a modelo de 27 años

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hace algunas semanas el protagonista del Titanic dio de qué hablar después de que terminó su relación con Camila Morrone , una joven modelo con la que comenzó a salir desde hace 4 años. Como muchos recordaran, este evento dio paso a una serie de rumores en las que Leonardo DiCaprio fue acusado por no haber tenido una relación con ninguna mujer mayor de 25, sobre todo porque terminó su último amorío antes de que la estrella de las pasarelas cumpliera dicha edad.

Recientemente, el protagonista de No mires arriba, fue captado en la semana de la moda de Nueva York, junto a la supermodelo, de 27 años, Gigi Hadid, algo que ya de entrada rompería el estereotipo que el propio histrión se habría formado entorno a su vida amorosa; sin embargo, la situación sentimental de ambos ha sido contrariada por diversas fuentes cercanas a la presunta pareja, ya que, según información de People, DiCaprio sí que habría mostrado un interés romántico en la modelo, a quien lleva conociendo desde hace varios años por su círculo social, pero éste no es el caso de ella, quien hasta el momento se ha negado a tomar en serio al famoso de Lobo de Wall Street.

Fotografía de Gigi Hadid

Por otro lado, el medio Daily Mail retomó una nota de US Weekly donde un informante habría corroborado que Hadid no ve a Leo de manera romántica, incluso detalló que Gigi no lo toma en cuenta como para una pareja potencial. De manera contraria, el medio InTouch reveló que el protagonista de Atrápame si puedes y la modelo sí se han visto en varias ocasiones durante este verano, aunque corroboró que no mantienen ninguna relación sí aclaró que la famosa se está tomando su tiempo para conocer al histrión.

Fotografía de Leonardo DiCaprio

Una cuarta fuente reveló que ambos sienten una fuerte atracción el uno por el otro, pero por el momento se mantienen como amigos y únicamente están "pasando el rato". Cabe señalar que, por ahora, ni Leonardo DiCaprio ni Gigi Hadid han confirmado o negado nada con respecto a su presunta relación o sobre su amistad, algo que no sería de sorprender, ya que, el famoso de lista A es sumamente hermético con su vida privada.

Fuentes: Tribuna