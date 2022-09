No sale: Asesino de John Lennon no obtiene libertad condicional; ha intentado salir 12 veces

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El pasado 8 de diciembre de 1980 el mundo entero se sacudió con la noticia en torno al asesinato de John Lennon, músico inglés que saltó a la fama gracias al fenómeno musical The Beatles, agrupación que a la fecha sigue siendo referente de muchas otras bandas y artistas de talla internacional; no obstante, este 13 de septiembre el cantautor vuelve a ser noticia debido a que las autoridades negaron por doceava vez a Mark David Chapman, el hombre que le arrebató la vida, la oportunidad de obtener libertad condicional.

El antes mencionado, había acudido al edificio ubicado en Nueva York donde Lennon y su esposa, Yoko Ono residían para pedirle un autógrafo; momentos después le disparó por la espalda hasta quitarle la vida. Hoy a sus 67 años de edad el asesino de uno de los artistas más relevantes de la historia conocido la respuesta de las autoridades luego de haber acudido a una comparecencia el pasado mes de agosto del 2020 donde pidió obtener su libertad misma que de nuevo le fue negada.

De acuerdo con la información proporcionada por medios locales, Chapman ha mostrado estar arrepentido por sus actos y en cada audiencia que ha enfrentado ha dejado claro que le dolió mucho haber actuado de esta manera; sin embargo, n ha sido suficiente para que pueda abandonar el penal donde se ha mantenido desde que asesinó al intérprete de temas como Imagine, Drive my car, A Day in the Life, Mind games o Gimme some truth por mencionar algunas.

"Lo asesiné… porque era muy, muy, muy famoso y esa es la única razón y yo estaba muy, muy, muy, muy enfocado buscando la gloria propia. Muy egoísta", dijo Chapman durante su audiencia.

Momento en que David Chapman pide autógrafo a John Lennon.

El asesino de Lennon, quien recibió una sentencia de 20 años a cadena perpetua, insistió en que sus acciones fueron “despreciables” y por lo tanto, no tenía objeción en pasar toda su vida tras las rejas; sin embargo, esta no sería la última vez que pida obtener libertad condicional aún cuando se le ha negado en más de 10 ocasiones, pues con base a lo expuesto por las autoridades del Estado de Nueva York, la siguiente audiencia tendrá lugar en febrero del 2024, fecha en que podría hacer la petición una vez más.

Fuente: Tribuna