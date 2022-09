Pleito de divas: Tras años de rivalidad, famosas cantantes se dan tremendo agarrón en Instagram

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, el mundo de la farándula ha demostrado ser un gremio bastante unido, esto no exenta que, algunas veces, surjan rivalidades en ciertos famosos, tal y como le ocurrió a este par de cantantes desde hace más de 20 años, momento en el que los medios aprovecharon para confrontarlas en más de una ocasión; sin embargo, nada los preparó para lo que ocurrió la noche del pasado lunes, 12 de septiembre, cuando ambas estrellas se dieron tremendo agarrón.

Parece ser que todo comenzó a finales de la década de 1980 e inicios de 1990, cuando una pequeña Christina Aguilera y una infantil Britney Spears llegaron a trabajar juntas en el show Mickey Mouse Club. Dado a que ambas eran cantantes en potencia la gente comenzó a especular que había una rivalidad entre ellas, hecho que se intensificó después de que la intérprete de 'Beautiful' y la de 'Toxic' comenzaran a hacer sus carreras de manera independiente.

Sí bien, cuando Spears obtuvo su libertad tutelar en el año 2021, la prensa acudió a Aguilera para cuestionarla sobre su postura ante ello, ésta demostró molestia e incluso llegó a mencionar que "ya olviden el tema", también se sabe que la intérprete de 'Candyman' llegó a expresar su apoyo a Britney, al grado en el que se convirtió en una de sus seguidoras en Instagram, pero parece ser que este idilio llegó a su fin después de que la princesa del pop se lanzara en contra de Christina durante su última publicación en la aplicación de la cámara multicolor.

Resulta ser que, en el pie de página, la intérprete de 40 años escribió: "Si tuviera a las bailarinas de Christina Aguilera, me habría visto extremadamente pequeña (...) Descubrí que solo había una forma de lucir delgado: pasar el rato con gente gorda", expresó Spears sin tapujo alguno. Luego de hacer dicha publicación varios sus millones de fans se le fueron a la yugular a cantante de 'Circus', a quien la llenaron con comentarios como:

Esto es de mala educación. Estoy decepcionada, Britney" o "No hay necesidad de menospreciar a otra mujer para sentirte mejor contigo mismo. Concéntrate en tu curación", sugirió alguien más

Por su parte, Christina Aguilera manifestó su descontento hacía Britney Spears tras dejar de seguir a la intérprete de 'Gimme more', en de su cuenta oficial de Instagram. Hasta el momento la cantante de 'Genie in a Bottle' y 'Pero me cuerdo de ti' no ha dado ninguna declaración con respecto a las controvertidas palabras de su excompañera de Disney Channel y ha optado por mantenerse en silencio.

