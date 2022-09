¿Rompió sus reglas? Famoso actor de Hollywood podría tener una relación con una modelo mayor de 25

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que uno de los actores más cotizados de Hollywood es Leonardo DiCaprio, el histrión que se robó el corazón de millones de fanáticas tras su papel en la cinta Titanic ha sido de los más polémicos, no por asuntos ligados a su carrera, sino porque ha avivado los rumores en torno a que no quiere parejas que rebasen los 25 años de edad, cifra que cobró más relevancia cuando se hizo oficial su ruptura con Camila Morrone quien una vez que soló las velas por sus cinco lustros, ambos rompieron.

Cabe destacar que al ser el centro de atención por 'discriminar' a las mujeres mayores, Kristen Zang expareja del actor de 47 años de edad salió en su defensa y dejó ver cuál es la razón por la que Leo no se relacione con mujeres más grandes, algo por lo que sin pensarlo exclamó: "Leo nunca ha querido formar una familia. Está feliz compartiendo su vida con alguien, pero no es su intención tener hijos. Le gusta poder centrarse en sus proyectos, sus padres y sus amigos. Él es feliz así".

Si se toman en cuenta las declaraciones de la exnovia del protagonista de cintas como Había una vez en Hollywood, El lobo de Wallstreet o El Renacido, se podría interpretar que Morrone buscaba algo más, algo que podría no querer la modelo Gigi Hadid de 27 años y con quien podría relacionarse DiCaprio, ya que varias fuentes han afirmado que ambos han comenzado con la etapa de conocerse, misma que podría derivar en una relación haciéndolo romper con la "regla de los 25".

"Se les ha visto saliendo con grupos de personas (…) solo han pasado unas pocas semanas", destacó la fuente a medios estadounidenses.

Si bien ambos no han roto el silencio, cercanos al actor aseguraron que la modelo no tiene intenciones románticas con el actor y si se les ha visto juntos es solo porque están iniciando una amistad; no obstante, algunos de los seguidores del actor han remarcado en redes sociales que ellos no podrían salir debido a que ella tiene dos años más que los tolerados por Leonardo, evento que ha generado desde memes hasta críticas por parte de grupos feministas.

