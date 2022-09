Tras 13 años retirada de las novelas y sin exclusividad en Televisa, querida actriz llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien lleva al menos 13 años retirada de las telenovelas y cuenta con una impecable trayectoria en Televisa, reapareció hace algunas horas en el programa Venga la Alegría y confirmó que pronto volverá a los escenarios. Se trata de la primerísima actriz María Victoria, quien desde hace tiempo perdió su contrato de exclusividad y ha preferido dedicar su vida a descansar y disfrutar a su familia.

Actualmente la intérprete mexicana es una de las pocas divas de la Época del Cine de Oro mexicano y es que en su carrera acumula más de 30 películas, entre las cuales se encuentran La criada bien criada, Cucurrucucú paloma, Las noches del Blanquita, entre muchas otras. Además de que también llegó a los melodramas de San Ángel grabando La pasión de Isabela, Baila conmigo, Siempre te amaré, De pocas, pocas pulgas, entre otras.

Sin embargo, en el 2009 realizó su última novela Sortilegio y posteriormente decidió enfocarse en hacer otras actividades. Sus últimas apariciones en el Canal de Las Estrellas han sido para participar en el especial Las mañanitas a la Virgen, pues para ella ya es toda una tradición acudirle a cantar a la 'Reina de los mexicanos'. Aunque el año pasado sufrió una aparatosa caída que casi le imposibilitó acudir a la Basílica, María cumplió con su manda.

Durante la tarde de ayer lunes 12 de septiembre doña Victoria, quien ya tiene 95 años, reapareció ante los medios de comunicación pues acudió al festejo del cumpleaños de su gran amiga Silvia Pinal y dio unas breves palabras a los reporteros que esperaban fuera. Frente a las cámaras del matutino de TV Azteca VLA, la primera actriz comentó en primer lugar cómo notó a la matriarca de la dinastía Pinal.

Posteriormente los integrantes de la prensa le dijeron que para ellos es un lujo ver a una artista de su talla aún de pie y le preguntaron si tiene pensado reintegrarse al mundo del entretenimiento. Sin dar detalles del proyecto que marcará su regreso a la actuación, la diva mexicana se limitó a decir que volverá cuando se frenen los casos de Covid-18: "Nomás que acabe todo esto (de la pandemia)...".

Posteriormente, reporteros le preguntaron a doña María Victoria sobre su salud y ella respondió de forma muy concisa que está bien pero teme contagiarse de coronavirus: "Yo me encuentro con bien, nomás ahí andamos con miedo (del contagio)", comentó. En la misma entrevista que también fue retomada por el programa Hoy, la intérprete tapatía también aprovechó para enviar un mensaje a todas sus admiradoras y fans que la siguen pese a que tiene años retirada.

Me da mucho gusto, no hay gente a la que no le dé gusto verme y eso uno lo siente", expresó.