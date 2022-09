Tras 'amorío' con Jorge Salinas y sufrir dura enfermedad, actriz reaparece y hace fuerte declaración

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas de Televisa, quien sufre de una dolorosa enfermedad por la cual debe cuidar de manera excesiva lo que consume, hizo una fuerte declaración durante la tarde del pasado lunes, 12 de septiembre, en la que expresó su molestia hacía cierto tipo de personas, a través de su cuenta oficial de Twitter... ¿quieres enterarte de lo ocurrido? Entonces, no dejes de leer.

Ana Brenda Contreras hizo su debut en la televisora de San Ángel, cuando apareció en el melodrama Barrera de amor, a partir de entonces se convirtió en una actriz sumamente cotizada, al grado de aparecer frecuentemente en telenovelas, entre las que se puede mencionar, Juro que te amo, Duelo de pasiones y Sortilegio, aunque la historia que la lanzó a la fama fue Teresa (2010), ya que, a partir de entonces obtuvo varios protagónicos como Corazón indomable, Lo imperdonable, Por amar sin ley y La que no podía amar, en esta última tuvo un romance con Jorge Salinas, en la ficción.

Sí bien la famosa ha tenido éxito en lo profesional, esto es algo que le ha costado bastante trabajo, ya que, padece Síndrome del Intestino Irritable, afección por la que se le suele inflamar el vientre al grado en el que le preguntan frecuentemente si está "embarazada". Según palabras de la famosa, en una entrevista, ella es intolerante a diversos alimentos, por lo que debe cuidar bastante lo que come, así como sus nervios porque en caso de estar estresada su condición podría empeorar.

Más allá de todo, Ana Brenda Contreras dio de qué hablar cuando se unió a un debate que ha ocupado a mucha gente en Twitter durante los últimos días, esto fue la elección de Hailey Bailey como la actriz que dará vida a La Sirenita en la versión live action de Disney, motivo por el que muchas personas han mostrado su descontento, pese a ello, la celebridad de Dynasty salió a dar su postura y, de alguna manera, regañó a los detractores de la talentosa cantante, así como del nuevo filme de la empresa del ratón.

Si por cada 100 personas "ofendidas" hay una sola niña que se siente representada será más que suficiente. Tu eres perfecta Haley (...) No puedo esperar

Derivado de esto, hubo quienes estuvieron de acuerdo con Ana, mientras que otros salieron a defender su postura en la que recalcaban que su problema no era con la cantante en sí, sino con la decisión de Disney de explotar el tema de la inclusión con Haley, tal y como lo hizo este usuario: "No es la inclusión en si, sino el mero método de enriquecimiento, no puedo creer que no vean que todo lo que hace Disney es para beneficiarse y solo usa la inclusión como pañuelo desechable, fomentar esto no es ayudar a la inclusión sino a la empresa que lucra con ella".

