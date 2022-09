Tras firmar con TV Azteca y unirse a Chapoy, actriz vuelve a 'Hoy' desfigurada y sin exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien hace algunos años se retiró de Televisa y huyó de México por supuestas amenazas del narco, dará un duro golpe al rating de TV Azteca pues luego de haber trabajado con ellos, se confirmó que este martes regresará al programa Hoy. Se trata de Laura Flores, quien es conocida por participar en telenovelas como El derecho de nacer, Marisol, Gotita de amor, Piel de otoño, Tres Mujeres y Cómplices al rescate.

También trabajó en Un refugio para el amor, Mundo de fieras y más recientemente en Fuego ardiente (2020) e incluso hasta fue conductora del matutino de Las Estrellas. Sin embargo, la carrera de la originaria de Tamaulipas en la empresa de San Ángel se truncó debido a recibió amenazas del narco cuando inauguró una clínica veterinaria y un cártel le 'cobró piso'. Tras esta peligrosa situación, Laura se mudó a Estados Unidos y empezó a trabajar para Telemundo.

Antes y después de Laura Flores

En los últimos años la intérprete de 58 años ha sido víctima de fuertes críticas debido a que los internautas y sus fans consideran que se "excedió de Botox" en el rostro y que luce irreconocible y que parece "un maniquí". El año pasado la tamaulipeca dio la sorpresa de unirse a las filas de la empresa del Ajusco por primera vez, siendo participante del reality Master Chef Celebrity México y llegando a estar de invitada en programas como Venga la Alegría.

Laura Flores en 'VLA'

Pero tras no lograr conseguir un lugar en la gran final del concurso de cocina, Flores regresó a Telemundo para participar en el programa Así se baila y además de que este año grabó la nueva versión de la novela Hasta que la plata nos separe, la cual habría sido un fracaso. No obstante, al no contar con contrato de exclusividad en ninguna televisora, hace unas semanas la actriz visitó a Pati Chapoy en el foro del programa Ventaneando.

Laura estuvo ahí para promocionar el lanzamiento de su nuevo sencillo No me lastimes, el cual es un homenaje a las víctimas de violencia de pareja: "Es un tema que puede hacer entender a estas mujeres víctimas de violencia doméstica que no puedes permitir que una relación te lastime. Que te quieras más", dijo. Hay que recordar que la protagonista de novelas ha atravesado diversos divorcios y ha admitido que ella también ha sido violentada.

Fuente: Instagram @Ventaneandouno

Sin embargo, a más de 1 año de no trabajar para Televisa, este martes 13 de septiembre la querida tamaulipeca volverá a pisar los foros de la empresa de San Ángel por una poderosa razón. La producción del matutino Hoy anunció mediante sus redes sociales que esta mañana tendría a Flores de invitada en el programa que es conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl 'El Negro' Araiza, y otros más.

Laura estará en el foro de 'Hoy'

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy