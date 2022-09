Tras perder empleo y exclusividad, Silvia Pinal rompe en llanto en 'Hoy' y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz Silvia Pinal, quien se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa durante la pandemia, de nueva cuenta logró estremecer a todo su público pues hace algunas horas rompió en llanto ante las cámaras del programa Hoy mientras celebraba su cumpleaños 92. La intérprete nacida en Guaymas se conmovió hasta las lágrimas al ser festejada luego de vivir el año más complicado de su vida.

Desde finales de 2021 la querida artista vivió complicados momentos y estuvo delicada de salud, pues incluso pasó la Navidad sola e internada en un hospital luego de dar positivo a Covid-19. Además en su regreso al teatro con la obra Caperucita ¡qué onda con tu abuelita! dejó ver que su condición física no era la mejor ya que se se le vio desorientada sobre el escenario y casi inmóvil sobre una silla de ruedas adaptada, la cual era movida por los bailarines.

La presentadora del programa Mujer, casos de la vida real por fortuna logró superar esta difícil crisis y la tarde de ayer lunes 12 de septiembre celebró un año más de vida. La dinastía Pinal organizó como todos los años una comida en casa de doña Silvia para agasajarla y en esta ocasión se pudo ver juntos a su tres hijos, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, pese a que hace meses se especuló que estaban peleados.

Por la reunión también desfilaron varias famosas como María Victoria, Norma Lazareno, Luz María Aguilar y Jacqueline Andere, así como otras entrañables amigas de la última diva del Cine de Oro Mexicano. Al momento de escuchar que el mariachi interpretaba Las Mañanitas, 'La Pinal' no pudo contener las lágrimas de la emoción y rompió en llanto por unos segundos, aunque después se repuso y hasta bailó en su silla de ruedas.

Al platicar con la prensa, doña Silvia manifestó que ella ya no estaba interesada en los galanes pero sí en volver al teatro con una "obra o musical", sin embargo, su controversial hija 'La Guzmán' manifestó que le encantaría que la primera actriz se volviera a enamorar: "Claro (que tiene pretendientes), lo que pasa es que no hay uno que le llegue a la altura, bueno, uno sí… yo no voy a ser la chismosa, pero es muy famoso", declaró.

En tanto sus otros dos hijos que la acompañaron en el festejo también se dijeron agradecidos porque la querida actriz ya superó las nueve décadas de vida: "Lo que más queremos es que sea feliz, el mayor tiempo y en todos los eventos", expresó 'La Pasquel'. La matriarca de la dinastía Pinal cerró su día especial soplando la velita al pastel mientras no paraba de recibir ovaciones y aplausos de parte de todos sus invitados.

Vengo aquí a celebrar a doña Silvia y a cantarle las mañanitas", dijo Jacqueline Andere por su parte.

