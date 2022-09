Tras sufrir terrible accidente, Eugenio Derbez hace su primera 'aparición' pública y así luce

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 29 de agosto, Alessandra Rosaldo logró paralizar a todos sus seguidores después de compartir un comunicado, a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que explicó que su esposo, el talentoso actor, Eugenio Derbez, sufrió un accidente, motivo por el que tendría que ser intervenido quirúrgicamente y, posiblemente, demoraría algún tiempo en recuperarse, ya que, necesitaría someterse a terapia.

Sí bien, toda la familia del actor de CODA, Bajo la misma luna y No se aceptan devoluciones, se han mantenido en silencio con respecto a la salud del histrión, el medio Chisme no like informó que la razón por la que el famoso tuvo que operarse fue porque la lesión le destruyó el tendón del hombro, lo que comprometió otras partes de su brazo. Este hecho tendría a todos sus amigos y socios expectantes, debido a que muchos de sus proyectos tuvieron que retrasarse.

Este martes, 13 de septiembre, se celebró la alfombra roja del estreno de 13:14, el primer documental en el que la empresa productora de Eugenio Derbez, 3 Pas Studios trabajo, mismo que se centrará en Juanpa Zurita y varios famosos que ayudaron a reconstruir 46 casas que fueron destruidas luego del terremoto del 19 de septiembre del 2017. Es por esta razón que Eugenio habría hecho su primera aparición pública tras el accidente.

Todo ocurrió cuando Juanpa apareció ante cámara para contar un poco acerca de la creación del documental, el famoso reveló que precisamente en el año 2017 se había reunido con Eugenio Derbez porque éste quería trabajar con él; sin embargo, en su momento no encontraron qué podrían hacer para tener una colaboración, no fue sino hasta que al influencer se le ocurrió organizar la colecta masiva entre las estrellas que el padre de Vadhir y José Eduardo lo contactó para crear la serie sobre el terremoto.

En determinado momento Zurita reveló Eugenio llegaría a la alfombra roja, hecho que mantuvo en suspenso a todos los seguidores del histrión y, en efecto, al lugar arribó Derbez, en forma de un cartón con su cara plasmada. Obviamente, esto se trató de una broma planeada por ambos famosos. Por su parte, el juez de Quién es la máscara comenzó a entrevistar a 'Eugenio', pero éste guardó silencio, cosa que provocó que la estrella de Internet tuviera que contener la risa y tuvo que retirarse mientras cargaba a 'Derbez'.

Eugenio Derbez hace su primera 'aparición' pública

Créditos: Instagram @ederbez

