VIDEO: ¿La odia? Captan a Christian Nodal reaccionar de esta forma tras oír insulto a Belinda

Ciudad de México.- En el marco en que Belinda llegó a los 33 años y celebró a lo grande en Disneyworld, sorprendió a la audiencia la manera en la que lanzó una presunta indirecta tanto a su exnovio, el cantante de regional mexicano Christian Nodal y de paso a todas sus exparejas pues mientras mostraba su habitación, aseguró que no necesitaba de un novio para darse ciertos lujos; ahora parece que hubo una sutil respuesta de parte del sonorense quien reaccionó de una manera poco convencional al oír un insulto para la ojiverde.

En redes sociales se ha hecho viral el momento en que un hombre se encuentra al intérprete de Adiós amor o Botella tras Botella en un bar ubicado en Guadalajara y dado que se trata de la tierra del finado Vicente Fernández, ambos comienzan a cantar a todo volumen el tema Acá entro nos, mismo que al calor del momento sirvió para que el sujeto que acompaña al cantautor lo animara a sacar las penas mientras disfrutan de un trago.

Con micrófono en mano, los dos entonan la melodía y, en lo que en teoría debería de haberse convertido en un momento memorable, pronto se ha tornado en críticas para el ahora novio de la rapera Cazzu pues el sujeto que lo acompañaba lanza un fuerte insulto para la intérprete de Sapito, Luz sin gravedad o Egoísta, el cual en lugar de generar una reacción caballerosa de parte de Nodal al pedirle detenerse, lo que provoca es una burla que quedó grabada en video, sonrisa que le ha valido críticas por parte de varios internautas.

"¡Ching… tu madre, Belinda!", grita el hombre mientras Nodal no deja de reír.

Luego de esta polémica frase, ambos continuaron cantando el citado tema, lo cual ha dejado ver que el originario de Sonora está 'ardido' por esta ruptura, calificativo que ha obtenido en ocasiones anteriores en especial luego de haber filtrado una conversación que tuvo vía WhatsApp con su entonces prometida en donde ella le pedía dinero para poder visitar al dentista, algo que Nodal usó para atacar a la madre de la cantante a quien señaló por quitarle todo lo que ella ganaba y en aquél entonces tener que vivir a costa de las ganancias del compositor.

Hace unos días, Belinda se volvió tendencia pues usó un tema de su expareja para llevar serenata a otra pareja, momento que resaltó que a pesar de los problemas que ambos pudieron haber atravesado, ella no le guarda rencor y hasta reconoce su talento debido a que usó uno de sus temas; en tanto, él no pudo actuar de una mejor manera pues aunque no fue él quien lanzó la frase altisonante, su reacción no fue la más aceptable.

Cabe destacar que luego de este polémico video, ni Christian Nodal o Belinda han dicho algo al respecto pues en el caso de la actriz y cantante, ha subido historias a la red social Instagram donde se le ve disfrutar de la compañía de sus amigos más cercanos, mientras que en el caso del cantautor promociona los eventos que tendrá con motivo de las fiestas patrias en Estados Unidos al tiempo que también ha presumido a su actual pareja.

