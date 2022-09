Vivió en la calle: Tras veto de Televisa y años retirada, villana de novelas reaparece en TV Azteca

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien vivió en la calle antes de saltar a la fama y actualmente se encontraría vetada de Televisa, regresará a la pantalla chica gracias a TV Azteca luego de llevar más de 3 años sin ser llamada para hacer alguna novela. Se trata de la controversial sinaloense Paty Navidad, quien regresa a la empresa del Ajusco para conductor un importante proyecto del canal.

La originaria de Sinaloa comenzó su carrera en la empresa de San Ángel en 1992 participando en el melodrama María Mercedes y luego participó en otras exitosas telenovelas como Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón. Sin embargo, antes de alcanzar la fama la actriz vivió difíciles momentos y es que llegó al punto de acabar de indigente pues no tenía ni donde dormir.

En recientes entrevistas con programas como Mimí Contigo, Paty confesó las carencias que sufrió cuando recién llegó a la Ciudad de México en busca de cumplir su sueño de convertirse en una gran artista: "Canté en el metro, dormí en la calle, la pasé muy muy difícil y cuando llegaba a hablar con mis papás decía 'la estoy pasando maravilloso, me está yendo increíble' y colgaba y lloraba porque estaba en un teléfono público y no tenía ni qué comer".

Luego de que su último melodrama en Televisa fue Por amar sin ley en 2019, el año pasado la también cantante sinaloense dio la sorpresa de unirse a las filas del Ajusco para concursar en el reality MasterChef Celebrity México, donde tuvo una destacada participación. Sin embargo, también hubo controversia pues contrajo Covid-19 durante las grabaciones y se reportó que estuvo al borde de la muerte, pero ella lo negó y dijo que se trató solo de una neumonía.

Meses más tarde de finalizar el concurso de cocina, Navidad acudió de invitada al foro de Ventaneando para presumir que había sido contratada por la televisora como la conductora estelar del nuevo reality Music Battles México. Y aprovechando su plática con Pati Chapoy, la actriz también declaró que los productores de San Ángel la estuvieron rechazando en los últimos años y por ello se mantuvo tan alejada de la actuación.

Me la he pasado haciendo castings, tocando puertas y pues no se abrían... yo estoy sumamente agradecida con TV Azteca porque para mí es valiosísimo retomar los escenarios... en Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen", contó.