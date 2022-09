Adiós 'Hoy': Tras pleito con Chapoy y despido de Televisa, Laura Bozzo se reintegra ¿a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica conductora Laura Bozzo confirmó que está lista para volver a trabajar a la televisión luego haberse retirado del medio por sus problemas fiscales y además de haber participado con gran éxito en la reciente temporada de La Casa de los Famosos 2. Tras haber manifestado que Pati Chapoy la 'odiaba' en TV Azteca y ser despedida de Televisa, la peruana por fin destapó a que empresa se unirá.

La abogada se volvió sumamente famosa en México luego de unirse a la empresa del Ajusco en 2009 para conducir el programa Laura de todos, sin embargo, luego de dejar el canal confesó que había sufrido mucho mientras estuvo ahí porque presuntamente siempre tuvo de enemiga a la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, quien presuntamente hasta la habría mandado vetar y también hacerle un mal trabajo estético en el cabello.

Laura habría sido vetada de TV Azteca por orden de Pati Chapoy

En 2010 la originaria de Perú por fin llegó a las filas de San Ángel, donde primero consiguió hacer un programa en el canal de Las Estrellas llamado Laura y el año pasado hasta se unió al programa Hoy como concursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy pero su último proyecto en esa empresa fue Laura sin censura del Canal Unicable, programa que llegó a su fin debido a sus problemas con la justicia mexicana.

Fuente: Internet

Poco antes de ingresar a La Casa de los Famosos con Telemundo y luego de limpiar su nombre, Laura había conseguido que los ejecutivos de Imagen TV para un nuevo talk show. Sin embargo, se especuló que ya no le darían trabajo luego de dejar votado el proyecto a las pocas semanas de salir al aire. Tras tanta controversia, la tarde de ayer martes 13 de septiembre la peruana llegó al programa De Primera Mano y anunció que no está vetada del canal.

Bozzo confesó que está lista para volver con todo a su programa en esta cadena y aseguró que en ninguna empresa la habían tratado como en Imagen. Cuando su colega 'El Burro' Van Rankin le preguntó si ahí pagaban muy bien, ella dijo que lo que más le gusta es el trato que le daban: "Yo estoy fascinada, no es solamente la paga, es el trato, también la forma (en que me tratan), yo he pasado por muchos canales, y aquí me siento parte", expresó.

La abogada explicó que su talk show se renovará porque ella y la producción quieren atraer el público joven: "Yo quiero hacer un show renovado, cosas que a los jóvenes le interesan, yo lo que quiero es atraer al público joven". Asimismo, Laura adelantó que ella ayudará para que el rating de esta empresa se eleve luego de seguir quedando por debajo de Televisa y el Ajusco en audiencia: " Agárrense porque Imagen se va para arriba".

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento