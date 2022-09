Adiós TV Azteca: Tras divorcio y retiro de Televisa, actriz llega a 'Hoy' desfigurada y en la ruina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exprotagonista de telenovelas, quien lleva 18 años sin actuar en un melodrama en Televisa o TV Azteca, aparece en redes del programa Hoy por un importante motivo. Se trata de Bárbara Mori, pues en medio de la pelea mediática que sostiene su hijo Sergio Mayer Mori (a quien tuvo con su exesposo Sergio Mayer) con la madre de su hija Mila Natalia Subtil, publicaron las que serían las últimas fotografías de la uruguaya con su nieta.

Mori saltó a la fama en el Ajusco y también se unió a las filas de Telemundo, participando en melodramas como Tric-Trac, Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul Tequila, Amores... querer con alevosía, Súbete a mi moto y Mirada de mujer, el regreso. Sin embargo, en 2004 llegó el protagónico que marcó un antes y un después en su carrera: dar vida a 'Rubí Pérez', una mujer manipuladora obsesionada con salir de la pobreza, quien acaba desfigurada y en la ruina por su actitud calculadora.

Bárbara Mori acabó desfigurada y en la ruina en 'Rubí'

En la historia de Yolanda Vargas Dulché, producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Las Estrellas en el 2004 y en donde también participaron Sebastián Rulli, Jacqueline Bracamontes y Eduardo Santamarina en los roles principales, el personaje de Mori acaba perdiendo su belleza luego de un accidente y también se queda sin su fortuna. Después de este melodrama tan exitoso, la actriz decidió abandonar las telenovelas y se retiró para hacer series y cine.

Pese a que el final en Rubí fue trágico para la actriz, en la vida real luce más guapa que nunca y goza de un gran momento en lo profesional y sentimental. Tras su divorcio hace más de una década del exdiputado y actor Sergio Mayer, actualmente tiene una sólida relación con el director Fernando Rovzar. Aunque se encuentra algo alejada de la farándula, ya que no da entrevistas muy seguido, actualmente está involucrada en la polémica de su hijo con su ex Natalia Subtil, con quien procreó a Mila, de 5 años.

La 'guerra' mediática que se ha desatado entre ambos por la manutención de su hija no parecer llegar pronto a una tregua pues en medio de sus declaraciones se han visto involucrados los abuelos de la pequeña del lado paterno. Mientras que la modelo brasileña ha despotricado contra Mayer Mori y afirma que tiene bloqueados a sus suegros, ahora Mori reaparece en redes del programa Hoy pues en el portal Las Estrellas retomaron las últimas fotografías que la actriz compartió en su cuenta de Instagram con su nieta.

En la descripción de las imágenes, una en la que la pequeña sale viendo a la cámara y otra de ambas con una gorra, la uruguaya escribió las tiernas palabras: "Te amo Mila". Cabe recordar que desde que Natália hizo público que iniciaría un proceso legal contra Mayer Mori, quien se ha pronunciado sobre el caso y ha lanzado duros comentarios al respecto es el exGaribaldi, mientras que Bárbara se ha mantenido al margen y no ha hablado sobre el tema.

No obstante, Mayer declaró que su exesposa incluso llegó a darle dinero a Subtil, por lo que esta lo desmintió afirmando que la actriz nunca le dio ni un peso y que tampoco se había acercado para buscar a su nieta: "Nunca, Bárbara nunca me dio dinero", manifestó la brasileña en el matutino Hoy, además de recalcar que la demanda no es contra los abuelos, solo contra el padre de Mila pues aseguró que quiere hacerle entender "que es su obligación y es un derecho de ella tener su pensión", comentó.

