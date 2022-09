Adiós TV Azteca: Tras veto de Televisa y llegar a 'VLA', polémica actriz reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien comenzó su carrera en Televisa y luego fue vetada por firmar con TV Azteca, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy debido a que está metida en una fuerte controversia. Se trata de Dulce, quien además de triunfar en la música también ha grabado telenovelas como Más allá del puente, Soñadoras, Las vías del amor y Muchachitas como tú.

Sin embargo, durante un tiempo la originaria de Tamaulipas estuvo 'congelada' de la televisora de San Ángel porque los ejecutivos no le perdonaron que se uniera al Ajusco para cantar en el reality show La Academia. Aunque cabe resaltar que en la actualidad la cantante ya puede ir y venir de televisora y además de haber estado presente en el foro de Ventaneando en varias ocasiones, la mañana de ayer martes reapareció en el matutino Venga la Alegría.

Dulce en 'VLA'

Dulce se entrevistó con reporteros del Canal Azteca Uno para hablar de la muerte de su colega Yrma Lydya, asesinada presuntamente por su esposo Jesús 'N', quien se encuentra preso y a quien ella pudo conocer: "Nunca podría haber sospechado lo que pasó, ni siquiera imaginar que pasara una cosa como la que sucedió... ¿Quién fue? ¿quién es el culpable? Pues solamente la justicia y el tiempo lo podrán decir", expresó.

No obstante, ahora la intérprete de temas como Déjame volver reapareció en el matutino de la competencia Hoy porque ahí le dedicaron un espacio para hablar de su polémica salida del reality El Retador. Durante la sección ¿De qué me hablas? las conductoras Martha Figueroa, Andrea Escalona y compañía recordaron que Dulce renunció al concurso el pasado domingo porque se cansó de los presuntos desprecios de Lupillo Rivera.

No me gusta que me vean la cara de tonta, el señor dijo que era una vergüenza lo que estaba diciendo pero no, vergüenza lo que dicen de él", dijo la cantante ante las cámaras de Hoy.

Dulce abandonó 'El Retador' tras polémica

Sin pensarla mucho, Dulce estalló con los reporteros del matutino de Las Estrellas y aseguró que el llamado 'Toro del Corrido' prefería a otras participantes solo porque le gustaban y no porque tuvieran talento: "Debería de haber un criterio profesional, él dice que no le gusta pero se le nota, es muy mal actor". Por su parte, Lupillo comentó que era triste que una artista como ella se expresara así de las jóvenes promesas: "Qué triste que desprecien el talento".

Finalmente la intérprete de 67 años cerró esta entrevista diciendo que el hermano de Jenni Rivera tiene un nulo talento para la música y le dio con todo: "Yo lo hubiera tronado en la primera canción, yo nunca lo he oído cantar, no sé que canta". En tanto que el miembro de la dinastía Rivera dijo que él no se tomaba las cosas "personales" y reconoció que Dulce es una cantante superior con muchísima trayectoria.

