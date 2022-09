Adiós 'VLA': Tras 15 años vetado de Televisa y vender salsas para sobrevivir, actor llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien debutó en Televisa en 1996 y fue vetado de la empresa durante 15 años, sorprendió a los televidentes debido a que reapareció en el programa Hoy tras confesar que ahora vendía salsas para sobrevivir. Se trata del actor mexicano Bobby Larios, quien mantuvo un mediático romance con la vedette cubana Niurka Marcos en los 2000's.

Hace algunas horas en las redes sociales del matutino del Canal Las Estrellas compartieron una nota en la que revelan qué fue del también modelo luego de que abandonara las filas de San Ángel. Como se recordará, Bobby truncó su carrera artística luego de ser señalado como el presunto amante de la guapísima actriz extranjera mientras ella seguía casada con el productor de novelas Juan Osorio.

En una reciente entrevista que dio al periodista Gustavo Adolfo Infante, el originario de la CDMX confesó que fue 'congelado' de Televisa por órdenes de Osorio, lo cual obligó a que abandonara su carrera y también hasta huyó de México para salir adelante de otra forma: "Me dieron hasta con la cubeta, me corrieron de una empresa en la que trabajaba y en la que iba creciendo... me quitaron todo de mi vida... Todos me vetaron por él, claro que me vetaron", dijo llorando.

Y es que como se sabe, incluso se ha manejado la versión de que Larios sería el verdadero padre del hijo que tuvieron Juan y Niurka Emilio Marcos porque tendrían mucho parecido físico. Sin embargo, la semana pasada la llamada 'Mujer Escándalo' decidió poner fin a este rumor y confesó sin más quién es el verdadero padre de su heredero menor: "Cuando conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. Entonces yo creo que el destino es travieso y a veces les da comidita a los buitres, pero Emilio tiene todo el parecido a Juan, su papá", dijo tajante.

Antes de ser vetado de San Ángel, Larios participó en entrañables telenovelas como Tú y yo, Salud, dinero y amor, Mujeres engañadas, Tres Mujeres, Las vías del amor, Clase 406, Velo de novia y La Verdad Oculta. No obstante, el actor comenzó a perder fama luego de varios años fuera del aire y acabó vendiendo pizzas tras irse a Estados Unidos para empezar de cero, además de que emprendió un negocio de salsas.

En una entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría, el galán mexicano confesó que se volvió coach de vida y que esto lo había ayudado a superar el escándalo con Niurka. Finalmente este 2022 Televisa le levantó el veto y permitió que Bobby regresara a la empresa para participar en el reality Inseparables: Amor al límite junto a su esposa Wendy, mientras que ahora se especula que se uniría a Telemundo para participar en La Casa de los Famosos 3.

