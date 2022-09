Atala Sarmiento no se queda callada y responde a integrante de 'Ventaneando' tras ataques

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Atala Sarmiento, mediante una transmisión en vivo arremetió en contra de una integrante del programa Ventaneando, quien presuntamente la ha estado agrediendo en sus redes sociales, esto luego de que se diera la salida de la salida de la directora de contenido Sandra Smester, a quien los miembros de dicha emisión la tachaban de una dictadora, a lo cual ella salió a negarlo.

Por ello, Sarmiento la catalogó como una persona muy responsable en todo lo que hace: "Sandra es una gran profesional. Una mujer súper inteligente y trabajadora. Tiene toda mi admiración y respeto. Creo que hizo perfecto en ir a Telemundo. Podrá estar cerca de su familia y crecer muchísimo a nivel profesional. Es valiente y arriesgada. ¡Me gustan las mujeres así".

A lo cual, Ernesto Hernández Villegas, uno de los colaboradores de Ventaneando, se le fue encima, motivo por el que ella se vio orillada en realizar un en vivo para aclarar todo, así como poner al tanto a su audiencia sobre que ha vivido en redes sociales, por lo que ella le respondió a él, al acusarlo de algunas otras cosas, esto luego de su polémico tuit.

Ayyyy qué les digo... en el pecado lleva la penitencia. Yo lo llamaría ¡help necesito work! Parafraseando a mi querido Kokin", escribió en su cuenta de Twitter.

Ante tales declaraciones, ella de inmediato se dio cuenta que todo fue en su contra, por lo que no pudieron faltar su replica, al mencionar que ella no necesita hablar bien de alguien para conseguir trabajo, al considerar que Hernández Villegas está equivocado en lo que menciona, además de que no se arrepiente de lo que dijo de Smester.

Qué triste sería conseguir un trabajo por hablar bonito de alguien. No son mis principios, mis valores están en otra escala", dice Atala Sarmiento.

Además añadió que ella busca que sus excompañeros dejen de hablar de ella, que ya olviden su paso por el programa a tres años de su salida, además añadió que dicho periodista ha creado perfiles falsos en redes para atacarlo, por lo que ella menciona que ya pudo hacer una nueva vida en otro continente y espera que los integrantes de Ventaneando puedan hacer lo mismo.

Por favor, yo no los estoy molestando, yo no contesto sus agresiones, yo no respondo a sus burlas, yo no los he criticado ni en entrevistas ni con colegas", argumentó.

Fuente: Tribuna