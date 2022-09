Desfigurada: Tras volverse hombre, divorcio y cirugías, exactriz de TV Azteca aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien empezó su carrera en Televisa en 1995 y luego se cambió a TV Azteca, aparece en las pantallas del programa Hoy y luce irreconocible pues afirman que abusó de cirugías. Se trata de Ninel Conde, quien lleva 5 años sin hacer una telenovela en la empresa de San Ángel, sin embargo, este año sorprendió al volverse hombre en el reality para Televisa y Univisión, Tu cara me suena.

Ninel ha actuado en melodramas como La antorcha encendida y Luz Clarita, sin embargo, en 1998 decidió cambiarse a la competencia y se fue al Ajusco, debutando en el melodrama Perla. Posteriormente se unió al elenco de Catalina y Sebastián y en Como en el cine, donde triunfó al darle vida a la villana 'Topacio, La matadora'. En 2004, cuando ya había empezado su carrera como cantante, regresó a la televisora de San Ángel, uniéndose al elenco de Rebelde como la mamá de 'Roberta' (Dulce María).

Ya en el canal de Las Estrellas, la mexicana de 45 años actuó en producciones como Fuego en la Sangre, Porque el amor manda y En tierras salvajes, siendo esa su última telenovela en Televisa. En 2018 apareció en la pantalla chica por última vez al tener una aparición en la popular narcoserie El Señor de los Cielos de Telemundo. Luego de dos divorcios y varios escándalos (su separación de Larry Ramos quien sigue prófugo y sus problemas con el padre de su hijo Giovanni Medina), Ninel apareció en Hoy.

Sí, tras convertirse en hombre pues la caracterizaron hace unos meses como el boricua Bad Bunny, Ninel reapareció ante las cámaras del matutino pues se dijo muy feliz de hacer un dueto con nada más y nada menos que Lorenzo Méndez, exesposo de Chiquis Rivera. En exclusiva para Hoy, la actriz y cantante también respondió a rumores de que se operó el rostro, pues ha sido muy criticada por presuntamente abusar del bótox y cirugías, ya que internautas afirman que luce "desfigurada" e "irreconocible".

La artista mexicana, quien lanzó el tema La vida es pa' gozarla en colaboración con Méndez, se dijo emocionada por la aceptación del público y dijo: "Estamos trabajando muy duro con eso, al público le ha gustado mucho. Hicimos el video y estamos trabajando para hacer la gira juntos". El llamado 'Bombón Asesino' aseguró que trabaja muy duro para posicionarse en todas sus facetas y reveló: "En redes sociales, con el OnlyFans, en la parte empresarial, en todo estamos. Lo que quiero es llegar a casita".

Y es que Ninel decidió dejar las telenovelas para enfocarse en la música y en vender su contenido exclusivo. Además, señaló que tiene un gran público en Estados Unidos, donde afirma es su mercado más fuerte pues lleva años trabajando en él: "Llevo muchos años trabajando en esto, desde el sencillo de Callados de José Manuel que estuvo nominado al Grammy, empezamos a hacer gira por allá con Joan (Sebastian) que en paz descanse, y siempre nuestros paisanos nos han recibido súper bien con el show".

Y tras las versiones que afirman que se operó el rostro dijo: "No sé de qué me perdí, la verdad cuando estoy en EU estoy desconectada de todo esto. En México es donde más se usa el rollo del chacaleo y ese tema, pero según yo, tranquila", dijo tajante, provocando que conductoras del matutino como Galilea Montijo y Andrea Legarreta pidieran a los televidentes no tener pena de hacerse un arreglito, pero siempre revisando no excederse para no quedar como una persona completamente distinta.

