Hijo de Eugenio Derbez da detalles sobre la salud de su padre y confirma "muchas fracturas"

Ciudad de México.- El actor, comediante y productor Eugenio Derbez sigue bajo supervisión médica debido a que hace unas semanas sufrió un accidente por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia, evento por el que se había informado de inicio que un accidente automovilístico era la razón aunque después su familia informó, mediante un comunicado, que en realidad fue otra cosa lo que le provocó romperse el hombro.

Con forme avanzaba el tiempo, se supo que el protagonista de películas como Cómo ser un Latin Lover o No se aceptan devoluciones estaba jugando juegos de realidad virtual cuando se cayó y se rompió el hombro, lo que si bien no era grave, requeriría de una dura rehabilitación ya que se habló incluso de tener que sustituir su hombro con una prótesis, lo que provocó que el pasado 2 de septiembre no disfrutara de su cumpleaños como la familia hubiera deseado.

Actualmente su hijo, José Eduardo Derbez fue quien en entrevista explicó a los medios de comunicación qué fue lo que paso y sobre todo, cómo está su padre actualmente; incluso, informó que o fue una sino varias fracturas las que lo llevaron de urgencia a quirófano y, dado que el dolor es muy fuerte, el productor tiene que estar sedado la mayor parte del tiempo pues solo de esta manera es que puede resistir.

"El dolor es muy fuerte para él y le ha sido complicado moverse… Lo tienen sedado bastante tiempo para que no sufra", dijo ante las cámaras.

Al preguntarle qué fue lo que en realidad ocurrió, el actor y conductor informó que fue su hermano Vadhir fue quien le explicó lo que realmente había ocurrido, motivo por el que dejó ver que al momento del accidente él no estaba acompañando a su padre; no obstante, su respuesta fue algo ambigua pues solo recordó que mientras jugaba con la realidad virtual fue que se dio este severo accidente.

"Está bien, creo que ya pronto empieza las terapias. Se cayó y se rompió el hombro… Creo que estaba jugando estas cosas de realidad virtual".

Al dar esta respuesta, José Eduardo Derbez remarcó que cuando el accidente sucedió, tanto Alessandra Rosaldo, pareja del actor como el resto de sus hermanos no daban la información precisa, pero no lo tomó a mal pues justificó que así es como son todas las familias; no obstante dejó claro que su padre no está grave pero si será necesario que esté un largo tiempo en recuperación.

"Al principio fueron muy herméticos, pero así somos las familias… Vadhir me explicó que fue lo que pasó (…) El comunicado lo dieron ellos, no sé con qué se pegó pero sí tiene mal el hombro".

Por ahora, José Eduardo no ha podido viajar a Estados Unidos para reencontrarse con su padre; sin embargo, insistió en que están en constante comunicación; incluso, agregó que en el marco de su cumpleaños la felicitación no quedó solo con la publicación que hizo a través de su cuenta en Instagram sino que además habían hablado a través de videollamada, por lo que conformó que está saludable y hasta remarcó "está bien, está entero".

